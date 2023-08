Sénégal: Sorties d'intellectuels sur les institutions - La Task Force Républicaine de l'APR invite les sénégalais à rester en bloc pour garantir la stabilité

La Task force républicain est montée au créneau pour fustiger les sorties qualifie-t-elle inopportunes d'intellectuels sur les institutions de la République. Dans un communiqué, la TFR de l'APR, soucieuse de garatir la stabilité du pays invite les sénégalais à rester en bloc.

Cependant face à la manifestation de candidats notés à la suite de la décision de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, ces membres ont prévenu à leur camarades qu'une « ambition solitaire spontanée ne doit pas pousser jusqu'à la posture fratricide de trahison de l'idéal d'unité autour d'un projet commun qui est le socle de notre parti et de la coalition BBY. »

« Depuis quelques jours, des sorties inopportunes d'intellectuels de la 25ème heure foisonnent avec l'intention manifeste de dénigrement sans fondement de nos institutions. Le comportement synchronisé de ces « mercenaires de la plume » dont l'aigreur et la naïveté n'ont d'égale que le snobisme condescendant de leur égos devraient inviter à plus de vigilance et d'unité des militants autour de l'idéal bâti par le Président Macky Sall et les leaders de la coalition BBY », fustige dans un communiqué la Task force républicaine de l'APR.

Selon la TFR de l'APR « Ce n'est pas le bilan du PSE qui est contesté. Ce n'est pas la stabilité de notre pays oasis dans une « ceinture de feu » ouest africaine qui est critiquée. Ce n'est surtout pas la solidité de nos institutions démocratiques qui est chahuté. Ce que veulent les apprentis déstabilisateurs, c'est l'implosion de notre pays qui est déjà sur les startingblocks de l'exploitation vertueuse de pétrole et du gaz. »

Ainsi, « Face à cette entreprise qui vainement vise à saper l'immense travail fait depuis 2012 par le Président Macky Sall, les Sénégalais doivent rester en bloc afin de garantir la stabilité unique gage de succès du PSE dont la mise en oeuvre va jusqu'en 2035 », a invité la Task force républicaine.

Par ailleurs, dans un contexte sous-régional tendu avec une situation politique nationale exacerbée par de réelles ingérences d'officines étrangères, ces membres de l'APR préviennent que, « la manifestation trop désinvolte d'une ambition solitaire spontanée ne doit pas pousser jusqu'à la posture fratricide de trahison de l'idéal d'unité autour d'un projet commun qui est le socle de notre parti et de la coalition BBY. Nul ne doit oublier que la coalition BBY constitue une belle équipe dont le charme et la performance résident dans le jeu collectif. Nous devons jouer collectif. »

« C'est pourquoi, aux camarades tentés par le jusqu'auboutisme d'une échappée solitaire, la TFR rappelle l'obligation morale et politique de moins d'égoïsme afin de rester focus sur la pérennisation du PSE à travers une candidature que le Président Macky Sall devrait proposer les jours à venir pour largement gagner ensemble afin de continuer à gouverner ensemble pour parachever les acquis du PSE », lit-on dans le même communiqué.

Et de conclure « Aux militants, sympathisant et électeurs du parti et à l'ensemble des forces vives de la coalition BBY, « la TFR demande de ne pas tomber dans le piège des vaines querelles de tendance. La TFR invite les camarades à rester unis, en bloc et à l'écoute unique du Président Macky Sall qui fera la bonne proposition gagnante pour la coalition BBY dans l'intérêt supérieur de la Nation. »