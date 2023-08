Cote d'Ivoire: Hydrocarbures - Démarrage de la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine

Le Groupe énergétique italien Eni a démarré le dimanche 27 août 2023, la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine' situé en eaux profondes au Sud-Est de la Côte d'Ivoire. Selon un communiqué du ministère ivoirien des Mines, du pétrole et de l'énergie dont nous avons reçue copie, Baleine qui est le premier projet de production sans émissions de gaz naturel à effet de serre en Afrique, est à ce jour, la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien.

« Au total, les ressources sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et à 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel », a fait savoir le communiqué.

Par ailleurs, le ministère apprend que pour la phase initiale de ce projet, la production est assurée par l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Baleine, remise à neuf et modernisée, capable de traiter 15 000 barils de pétrole par jour (bbls/j) et environ 25 millions de pieds cubes par jour (Mpcj) de gaz naturel associé. Aussi, la source officielle ajoute qu'en ce qui concerne la phase 2, son démarrage est prévu pour la fin de l'année 2024 et portera la production du champ à 50 000 bbls/j de pétrole et environ 70 Mpcj de gaz naturel associé.

La troisième phase de développement, elle aura pour objectif d'augmenter la production du champ à 150 000 bbls/j de pétrole et 200 Mpcj de gaz naturel associé.

%

« La totalité de la production de gaz naturel du champ Baleine est acheminée à terre par un gazoduc nouvellement construit, toute chose qui permettra à la Côte d'Ivoire de répondre à la demande du marché intérieur de l'électricité, de faciliter l'accès à l'énergie et de renforcer son rôle de hub énergétique dans la sous-région », a expliqué le document. Ce démarrage de la production de gaz naturel du champ Baleine intervient moins de deux ans après la première découverte en septembre 2021 et moins d'un an et demi après la deuxième découverte en juillet 2022, par la société pétrolière italienne et son partenaire ivoirien Petroci Holding.