Cote d'Ivoire: Hydrocarbures - La production du champ Baleine a démarré le 27 août

Le Groupe énergétique italien ENI a démarré hier, dimanche 27 août, la production de pétrole et de gaz naturel sur le champ "Baleine". L'information a été donnée dans un communiqué de presse signé de Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie.

Premier projet de production sans émissions de gaz naturel à effet de serre en Afrique, le champ "Baleine" est situé en eaux profondes, au Sud-Est de la Côte d'Ivoire. C'est à ce jour, la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien. Au total, les ressources sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et à 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel.

Cette étape importante intervient moins de deux ans après la première découverte en septembre 2021 et moins d'un an et demi après la deuxième découverte en juillet 2022, par la société pétrolière italienne et son partenaire ivoirien Petroci Holding. « Pour la phase initiale, la production est assurée par l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Baleine, remise à neuf et modernisée, capable de traiter 15 000 barils de pétrole par jour (bbls/j) et environ 25 millions de pieds cubes par jour (Mpcj) de gaz naturel associé », souligne le communiqué.

Le démarrage de la phase 2, prévu pour la fin de l'année 2024, portera la production du champ à 50 000 bbls/j de pétrole et environ 70 Mpcj de gaz naturel associé.

La troisième phase de développement aura, quant à elle, pour objectif d'augmenter la production du champ à 150 000 bbls/j de pétrole et 200 Mpcj de gaz naturel associé.

La totalité de la production de gaz naturel du champ Baleine sera acheminée à terre par un gazoduc nouvellement construit. Ce qui permettra à la Côte d'Ivoire de répondre à la demande du marché intérieur de l'électricité, de faciliter l'accès à l'énergie et de renforcer son rôle de hub énergétique dans la sous-région.

« La célérité de la mise en production du champ a été rendue possible grâce à l'approche de développement par étape d'Eni, ce qui est une caractéristique des projets récents du groupe, et à l'entière collaboration de Petroci Holding », explique le communiqué.