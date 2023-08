Cote d'Ivoire: Municipales à Grand-Bassam - Guikahuén « Linda Diplo est le choix du Président Bédié pour remplacer Hortense Aka Anghui »

Maurice Kacou Guikahué, au lancement de la campagne des municipales à Grand-Bassam, a lancé cette phrase aux militants du PDCI-RDA de la commune : « Linda Diplo est le choix du président Bédié pour remplacer Hortense Aka Anghui ».

Maurice Kacou Guikahué, le Secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, était à Grand-Bassam le vendredi 25 août 2023, à l'ouverture de la campagne pour les municipales 2023. Il y était pour soutenir Linda Diplo, la candidate tête de liste du parti dans la commune, au lancement de sa campagne. Pour lui, elle est la personne qu'il faut à la tête de la mairie de Grand-Bassam.Avant d'ajouter : « Linda Diplo est le choix du président Henri Konan Bédié pour remplacer Hortense Aka Anghui. C'est la mission qui lui est confiée. Hortense Aka Anghui était pharmacienne. Linda Diplo est Notaire, donc intellectuelle. Madame Hortense Aka Anghui était maire de Port-Bouët. Linda Diplo doit devenir maire de Grand-Bassam. Voilà le testament véridique que le président Henri Konan Bédié laisse à Grand -Bassam», a dit le Secrétaire exécutif du PDCI-RDA.

[ « Voter pour Linda Diplo le 2 septembre, c'est cotiser pour les obsèques du président Henri Konan Bédié » ]

À tous les militants et sympathisants du parti à Grand-Bassam, il a demandé une union sacrée autour de la liste de candidature. Surtout, en cette période de deuil lié au décès du président Henri Konan Bédié. «Que vous soyez fâchés ou frustrés, quel que soit votre état d'âme, le président Henri Konan Bédié vient de nous quitter. Houphouët-Boigny a dit qu'on ne se bat pas au chevet d'une mère ou d'un père malade. Doit-on se battre au chevet d'un père mort ? Mettons alors tous les compteurs à zéro. Si malgré tout cela, quelqu'un vous demande d'aller soutenir un candidat autre que Linda Diplo, quittez-le et venez chez Linda. C'était l'idée du président Henri Konan Bédié. Il n'a pas eu la chance de vivre cela de façon physique. (....) Voter pour Linda Diplo le 2 septembre, c'est cotiser pour les obsèques du président Henri Konan Bédié », a fait savoir Guikahué.

[ Linda Diplo dévoile son programme de société pour Grand-Bassam ]

La candidate du PDCI-RDA a dit ses projets pour la commune. Des projets qui visent 4 objectifs principaux au profit des populations. À savoir, permettre aux Bassamois d'être en bonne santé dans un cadre de vie propre, moderne et sécurisé. Il vise aussi à promouvoir la culture et faire du tourisme, une source de revenus substantiels. Elle prévoit mettre le social, l'éducation et la formation professionnelle au coeur de son projet pour Bassam. Elle promet aussi de redynamiser l'économie de Bassam à travers des projets structurants. « Comme vous le savez, je suis fille et cadre de cette ville. Je partage votre quotidien, vos joies et vos peines. Pendant plusieurs années, au travers des actions sociales que j'ai initiées, j'ai pu recueillir vos préoccupations et vos désirs. Mon ambition aujourd'hui est d'étendre mon action à tous les habitants de Grand-Bassam, en apportant des solutions concrètes et innovantes à tous les maux qui vous préoccupent. C'est la raison principale de ma candidature. Pour réaliser cette ambition, la liste que je conduis et moi-même avons élaboré un programme ambitieux et novateur dénommé "Bassam, le temps du renouveau" », a promis Linda Diplo.