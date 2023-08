Afrique: UNFPA au Niger - Soutien vital aux réfugiés et aux personnes déplacées à Ouallam

communiqué de presse

Le site de réfugiés de Ouallam dans la région de Tillaberi au Niger occidental a reçu le soutien de l'UNFPA avec le déploiement de sages-femmes pour aider les femmes enceintes et les mères, et en continuant à assurer la livraison de médicaments et de fournitures de santé reproductive essentiels et vitaux.

Alors que les conflits et les déplacements forcés continuent d'affecter les communautés vulnérables, l'UNFPA fournit une assistance vitale aux réfugiés et aux personnes déplacées dans la région.

Environ 4,3 millions de personnes au Niger ont besoin d'une assistance humanitaire - la grande majorité d'entre elles sont des femmes et des enfants.

L'UNFPA a pris des mesures pour s'assurer que les populations du site de réfugiés de Ouallam reçoivent des soins et des services de santé reproductive adéquats. Deux sages-femmes ont été déployées dans le centre de santé intégré local, afin d'apporter une expertise médicale essentielle aux femmes enceintes et aux nouvelles mères, et de veiller à ce que la fourniture de services vitaux, y compris la santé maternelle et le planning familial, se poursuive.

En plus des services médicaux, l'UNFPA a également déployé deux travailleurs sociaux sur le site, dont un psychologue et un gestionnaire de cas de violence sexiste.

L'UNFPA continue d'assurer la livraison de médicaments essentiels à la survie et de fournitures de santé reproductive aux points de prestation de services. Alors que l'achat de médicaments et de fournitures de santé reproductive est en cours, la fermeture des frontières et de l'espace aérien continue d'entraver les expéditions vers le Niger, avec le risque de ruptures de stock.

L'UNFPA a récemment formé des professionnels de la santé à Dosso et Tillabéri qui fournissent un ensemble essentiel de services de santé sexuelle et reproductive, y compris des services de prévention et de réponse aux VBG, de prévention et de traitement des infections sexuellement transmissibles, de soins obstétriques d'urgence et de services de planification familiale.