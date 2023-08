Cote d'Ivoire: Worodougou-Moussa Traoré Koudougou appelle à voter le RHDP

Le candidat-Rhdp aux élections municipales à Morondo, Moussa Traoré Koudougou, par ailleurs, maire sortant a visité les villages de Hermankono et Séfredjo, le lundi 28 août 2023 lors de la 4ème journée de campagne.

Dans le cadre des élections régionales et municipales du 02 septembre 2023, le maire sortant de Morondo parcourt les villes et villages de sa circonscription pour étaler son programme de campagne. Lors de sa visite dans les villages de Hermankono et Séfredjo, le candidat-Rhdp aux élections, Moussa Traoré Koudougou, a demandé aux habitants de voter pour lui aux municipales et pour Bouaké Fofana aux régionales parce qu'ils sont les candidats légitimes choisis par le Rhdp. Par ailleurs, il a souligné qu'en portant leurs voix sur lui et sur le ministre Bouaké Fofana, les populations disent oui au développement. « Nous allons prendre des engagements si vous remplissez le vôtre le 02 septembre. Je vous promets que nous allons remplir le nôtre. Je veux 100% pour Bouaké Fofana et 100% pour Moussa Traoré Koudougou. Je vous demande de voter pour les listes Rhdp. Le samedi, on va pulvériser les indépendants», , a déclaré le maire-candidat.

En outre, il a dévoilé les grands axes de sa politique pour les cinq prochaines années s'il est réélu. « Nous allons poursuivre notre gestion avec le programme triennal qui prend en compte l'éducation, la santé, l'adduction en eau potable, électricité, la construction des infrastructures sportives, l'insertion professionnelle des jeunes, etc», , a énuméré Moussa Traoré Koudougou.

Messages des populations au maire et au président du conseil régional

Bakari Koné, porte-parole de la chefferie de Séfredjo, a rassuré les candidats-Rhdp qu'ils s'engageront pour leur réélection à la tête du conseil régional du Worodougou et à la tête de la commune de Morondo. « Nous disons au maire que nous sommes déterminés à le soutenir. Nous lui promettons une victoire de plus de 90 % à Séfredjo. Monsieur le maire, vous pouvez dormir tranquillement, sachez que le 02 septembre 2023 nous allons vous confier notre destin», , a-t-il dit au nom de la chefferie et de la population. Puis, il a ajouté que puisque Bouaké Fofana est celui qui soutient le maire ils doivent également le soutenir. « Nous sommes tous Rhdp et nous soutenons le Président Alassane Ouattara et nous soutenons les candidats qu'il a choisis. Jamais, nous n'allons accepter une quelconque humiliation de Bouaké Fofana», , a conclu Bakari Koné. Mamadou Ouattara avec A. Traoré (Stagiaire)