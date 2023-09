Cote d'Ivoire: Premier League - Ibrahim Sangaré rejoint Nottingham Forest jusqu'en 2028 (Officiel)

Nottingham Forest annonce la signature officielle d'Ibrahim Sangaré en provenance du PSV Endhovein pour un contrat de cinq ans.

C'était dans l'air depuis mais maintenant, c'est confirmé. Le milieu de terrain ivoirien a rejoint les Reds à Trentside, à la date limite des transferts en Premier League. Le club anglais des Forest a officialisé l'information tard dans la nuit de vendredi.

« Nottingham Forest est ravi d'annoncer la signature d'Ibrahim Sangaré du PSV Eindhoven. Les Reds ont affronté la concurrence d'une multitude de clubs à travers le monde pour s'attacher les services du milieu de terrain international ivoirien, qui a signé un contrat de cinq ans avec le club », lit-on sur le site web officiel du NFFC.

Ibrahim Sangaré quitte l'Eredivisie après avoir remporté cinq titres nationaux au cours de ses trois ans de séjour au PSV.

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of Ibrahim Sangaré from @PSV on a five-year deal ✍️#NFFC | #WelcomeIbrahim 🇨🇮

-- Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2023