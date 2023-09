Cote d'Ivoire: Élections locales 2023- Les chiffres de la Cei confirment la percée des indépendants

Fin de suspense dans les états- majors des candidats aux élections locales 2023. Avec la proclamation officielle des résultats. Le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime a annoncé le lundi 04 septembre 2023 sur les antennes de la Rti, un taux de participation de 44,61 % pour les régionales et 36,18% au niveau des municipales.

Dans l’ensemble comme l’indiquaient les alertes de certaines Ongs, ces élections se sont bien déroulées à part quelques petits incidents constatés dans certaines zones. Il a signifié que sur les 201 communes, 199 résultats ont été rendus publics en attendant la commune de Kouibly (ouest) où il y a eu des agressions et autres exactions sur le personnel de la Cei. Les procès- verbaux ont été alors délocalisés sous escorte des Forces de défense et de sécurité pour permettre l'organisation des opérations de compilation qui est en cours.

En ce qui concerne la commune de Sarhala, le président de la Cei a dit que les résultats ne seront pas en mesure d'être publiés « parce que les conditions et les données disponibles ne permettent pas de déceler la volonté des électeurs. Conformément à sa jurisprudence, le cas de cette localité sera soumis au Conseil d'Etat. »

M. Coulibaly-Kuibiert a rappelé que 30 résultats régionaux ont été publiés sur les 31 régions. « La situation dans la Commune de Kouibly est incidemment répercutée dans la région du Guemon ne permettant pas donc de donner les résultats de cette localité », a-t-il précisé.

%

En termes de bilan de ces élections locales, le patron de la Cei a indiqué que pour ce qui est des municipales, le Rhdp a remporté 123 communes contre 22 pour le Pdci Rda. Le Ppa-CI de Laurent Gbagbo 02 communes. L'union Pdci/PPa-CI 10 communes pendant que les indépendants se positionnent avec 41 communes et l'Urd 01 commune. Pour les régionales, le Rhdp s'est adjugé 25 régions contre 03 pour le Pdci-rda et le binôme Pdci/Ppa-ci 01 région et les indépendants 01 région. Et l’étape suivante ?

« La décision et résultats proclamés par la Cei seront transmis au Conseil d'Etat et la répartition proportionnelle des sièges sera proposée et la procédure d'arrêt de la liste des grands électeurs pour les élections des sénateurs sera activée. », a-t-il conclu.