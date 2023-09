Kenya: Les enjeux du premier sommet africain sur le climat

Le tout premier sommet africain pour le climat (l'Africa Climate summit) s'est ouvert, le 4 septembre à Nairobi, au Kenya, pour trois jours sur le thème « Favoriser la croissance verte et les solutions de financement climatique pour l'Afrique et le monde ».

Pendant trois jours, les dirigeants et responsables d'Afrique et d'ailleurs, dont le chef de l'ONU Antonio Guterres, vont être accueillis dans la capitale kényane par le président William Ruto. Il souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de « proposer des solutions africaines » à la COP28.

Un positionnement africain sur le sujet permettrait de « sauver des vies et la planète du désastre. Nous aspirons à définir un nouvel agenda de la croissance qui permette une prospérité partagée et un développement durable », a dit William Ruto, en appelant la communauté internationale à dégager des fonds pour le continent et à alléger le poids de la dette pesant sur les pays africains.

Parmi les priorités: faire du continent une puissance émergente en matière d'énergies renouvelables et mobiliser l'aide financière internationale pour révéler son potentiel.

Le premier sommet africain pour le climat lance les quatre mois les plus chargés de l'année pour les négociations climatiques internationales, qui culmineront avec une bataille sur la fin des énergies fossiles à la COP28 qui se tiendra à Dubaï, aux Emirats arabes unis fin novembre à début décembre.

L'Afrique, où vivent 1,2 milliard d'habitants dans 54 pays, est politiquement et économiquement diverse et abrite des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique.