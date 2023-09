Afrique: Au Niger, le jour sans fin de soldats français cloîtrés dans leur camp

Au Niger, le coup d'État a eu lieu il y a plus de six semaines. C'était le 26 juillet 2023. Depuis, Paris a suspendu le partenariat de combat avec les Forces armées nigériennes (FAN). Les 1 500 soldats français présents dans le pays ne sortent plus de leur base. RFI a pu joindre des militaires français cloîtrés dans leur camp de Niamey, ils évoquent leur quotidien.

Soldats, aviateurs et techniciens de la base de Niamey n'ont pour horizon que la piste d'aviation sur laquelle les chasseurs ne décollent plus et sur laquelle le fret aérien qui venait de France n'atterrit plus. « On est passé d'une mission passionnante, le partenariat de combat avec les forces nigériennes, à une ambiance un peu pesante », confie un officier.

« On peut rester ici longtemps mais on va finir par se demander pour quoi faire »

« Techniquement, on peut rester ici longtemps », assure un autre militaire. Les stocks de nourriture sont importants et de temps à autre, des produits frais entrent même sur la base. « Mais, souffle-t-il, on va finir par se demander pour quoi faire ».

Les journées sont rythmées par l'entretien des matériels, les mécanos font tourner les moteurs des hélicos sans enclencher les rotors, les officiers planifient et échangent avec leurs homologues nigériens sur des sujets techniques. « On sent chez eux une certaine incompréhension de la position française », confie un gradé. « Mais de soldat à soldat, on arrive à se parler. Au début du mois d'août, on a pu ressentir chez nos partenaires un certain regret de voir ce partenariat très étroit s'arrêter. Depuis, ce sentiment "s'estompe". »

« Heureusement que la Coupe du monde de rugby commence ! »

Le détachement de 150 soldats français présents au nord du Niger, le long de la frontière avec le Mali, est également cloîtré dans le camp de Ouallam. « Pour eux, l'approvisionnement est plus complexe », reconnait un officier. « Mais, loin de Niamey, il y a aussi moins de pression, c'est rustique mais ils vivent comme en opération », ajoute-t-il.

Plus de lien avec la métropole, plus de mission, plus de sortie bien sûr, et avec un thermomètre qui taquine les 40 degrés, les journées sont donc longues sur la base aérienne projetée (BAP) de Niamey. Alors on organise des concours sportifs. « Les chefs savent occuper les hommes », dit un galonné, qui ajoute aussitôt : « Heureusement que la Coupe du monde de rugby commence ce vendredi ! »