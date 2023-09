Libye: Distribution de médicaments, de vivres, d'articles ménagers et de sacs mortuaires pour aider les milliers de personnes frappées par les violentes inondations

communiqué de presse

Tripoli (CICR) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'apprête à distribuer des médicaments, des vivres, des sacs mortuaires, des trousses de premiers secours et des articles ménagers aux communautés sinistrées en Libye pour aider les milliers de familles qui en ont cruellement besoin après les inondations dévastatrices qui ont frappé le nord-est du pays.

Le CICR a dépêché des équipes supplémentaires dans la région pour procéder à la distribution de l'aide humanitaire. Il a également renforcé son équipe d'experts forensiques basée à Benghazi et fourni 6000 sacs mortuaires aux autorités et au Croissant-Rouge libyen pour leur permettre d'assurer une gestion digne des corps des victimes.

« Cette catastrophe a été soudaine et brutale. Une vague de sept mètres de haut s'est abattue sur Derna, emportant immeubles et infrastructures vers la mer. De nombreuses maisons ont été détruites et beaucoup de personnes sont encore portées disparues, tandis que des corps commencent à venir s'échouer sur le rivage. Les habitants de la ville ont subi un immense choc émotionnel », a indiqué Yann Fridez, chef de la délégation du CICR en Libye, dont une équipe se trouvait à Derna pour des projets micro-économiques en faveur des familles au moment où les eaux ont balayé la ville.

Des sets d'ustensiles de cuisine, des matelas et des articles d'hygiène seront distribués à Derna dans les semaines à venir, en coopération avec le Croissant-Rouge libyen. Des médicaments seront également remis aux autorités et à la Société nationale ces prochains jours.

L'accès aux zones touchées par les inondations est l'un des principaux défis pour les secours humanitaires, les routes ayant été détruites ou sérieusement endommagées. Le CICR s'emploie par ailleurs à évaluer les risques liés aux restes explosifs de guerre et aux dépôts de munitions abandonnés à Derna, une menace supplémentaire pour les habitants, les secouristes et les autorités qui s'efforcent de faire face à la situation.

« Il est encourageant de voir qu'il y a un véritable esprit d'entraide entre la population et les autorités, qui unissent leurs efforts pour apporter toute l'assistance possible. Mais le chemin est encore long. Il faudra de nombreux mois, voire des années, pour que les habitants puissent se relever de dégâts d'une telle ampleur », a ajouté M. Fridez.

