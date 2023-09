Afrique: Champions League CAF (2e tour) / L'ESS affronte l'AS FAR (16h) à l'Olympique de Sousse - Appliqués et déterminés

Les joueurs alignés doivent opter pour le scénario idéal qui serait de marquer au moins un but, sans en encaisser. Comme souvent dans une confrontation continentale de l'aller à domicile.

Dans l'esprit de l'entraîneur Seïf Ghzel, assistant de Imed Ben Younès, une qualification « se joue sur deux manches et il faut jouer sans se saborder, ni se jeter dans la gueule du loup, et penser au match retour ». Sauf que, cette fois, le retour se déroulera à l'extérieur, à Rabat en fin de ce mois. Cet argument est-il encore valable ou alors l'ESS ne doit-elle pas plutôt se déployer à fond, pour affronter avec force, panache et ambition les Marocains ?

Marquer et sécuriser

Une option de jeu portée sur l'offensive est à envisager certainement pour ne pas avoir de regrets, car au retour au Maroc, il n'y aura pas de cadeau. L'adversaire précédent des FAR, les Togolais de l'ASKO Kara, en savent quelque chose, eux qui ont subi un véritable waterloo au Maroc sur le score de 7-0. L'ESS doit jouer crânement sa chance à Sousse et ne pas se contenter de gérer le match aller. Ainsi, l'ESS est amenée à faire le jeu, durant une grande partie du match et éviter un score nul ou une défaite qui compromettraient fort les chances d'atteindre la phase des groupes.

Les onze joueurs qui sont appelés à défendre les couleurs de l'Etoile cet après-midi doivent être en grande partie ceux qui ont disputé la double confrontation face aux Algériens de Chabab Constantine au tour précédent. Les 5 joueurs qui ont donné largement satisfaction à l'instar de Ali Jemal, Hamza Jelassi, Soumaila Sidibé, Jacques Mbé et Youssef Abdelli sont très attendus et seront nécessairement reconduits. Ils sont tous à pied d'oeuvre et à la disposition de leur entraîneur. La dernière séance d'entraînement sur le terrain central du club confirme, notamment, la bonne forme des défenseurs Slah Ghedamsi et Jasser Khemiri ou des jeunes joueurs Firas Amri, Hédi Jartila et Mohamed Amine Jebali qui peuvent apporter le plus une fois lancés.

Enfin, l'équipe visiteuse s'entraîne à Tunis, depuis jeudi, sur le terrain central de l'Avenir Sportif de La Marsa. L'arbitre de la rencontre, désigné par la CAF, est l'Egyptien Mohamed Adel. A noter qu'une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi du match à la mémoire des victimes des catastrophes naturelles au Maroc et en Libye.

Onze probable : Jemal-Ghedamsi-Jelassi-Brigui-Mbé-Sidibé-Ben Hassine-Abid-Aouani-Chamakhi-Abdelli