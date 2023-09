Comores: Quinze jours de crise à l'Université des Comores

Une grève illimitée, déclenchée par les deux syndicats, celui des enseignants et du personnel administratif.

L'Université des Comores est en grève depuis quinze jours. Les 600 employés réclament le paiement de leurs salaires impayés et la résolution d'une crise institutionnelle qui dure depuis six ans. À l'approche de la rentrée, l'année universitaire 2022-2023 n'est toujours pas validée et les concours d'entrée pour cette nouvelle année ont été reportés. Conséquence : des milliers d'étudiants voient leurs études perturbées. Ils attendent avec impatience une sortie de crise.

« La rentrée universitaire ne se déroulera pas tant qu'on n'a pas mis en place les institutions de l'Université des Comores, à savoir le président, les chefs de composantes, un conseil d'administration et un conseil scientifique », explique Abdou Saïd Muignidaho, secrétaire général du syndicat des enseignants.

De son côté, l'administrateur de l'université, se veut rassurant et explique que l'État ne ménage aucun effort pour trouver une solution à cette situation : « Le gouvernement fait tous les efforts. Quand le syndicat pose un problème, notamment celui de la loi à deux reprises, le président a entendu la voix du syndicat, il a remis le texte sur la table. Toutes les demandes qu'ils ont formulées ont été intégrées », répond Ibouroi Ali Tabibou.

Selon l'administrateur de l'université, les trois mois de salaires sont déjà disponibles et le paiement devrait être effectif dans les plus brefs délais. Pour autant, les grévistes, eux, assurent que le paiement des salaires impayés et la résolution de la crise institutionnelle doivent être satisfaits avant qu'ils reprennent les cours.