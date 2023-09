Libye: Les inondations ont fragilisé le site antique de Cyrène

L'un des plus grands sites archéologiques de Libye est menacé d'effondrement après les inondations qui ont frappé l'est du pays. Il s'agit de Cyrène. L'ancienne colonie grecque, qui a donné son nom à la région de Cyrénaïque, est située près de la ville de Shahat, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Derna. Des quantités d'eaux sales ont envahi les ruines et fragilisent les édifices encore debout.

Malgré la fermeture du site archéologique, Mohsen Abou Fadhel, fort de son état de policier, n'hésite pas à y pénétrer pour partager sa découverte : « On voit un large ravin sur cette partie du site. Il fait au moins quatre mètres de profondeur, dans ce ravin, il y a des pierres, des souterrains qui n'étaient pas visibles avant. »

Le département des Antiquités révèle que ces alignements de pierres qui couvraient les canalisations d'eau sont déjà connus. Mais les archéologues admettent que la tempête a pu faire apparaître de nouvelles pierres. Des études sont en cours.

Ce qui intrigue davantage, c'est l'eau visiblement polluée qui continue à s'écouler des collines depuis la Tempête. Les habitants la surnomme l'eau noire. Adel Boufigraa du département des antiquités de Shahat s'en inquiète. « Le problème est celui de l'eau noire et son arrivée sur le site archéologique. C'est ce qui rend la période dangereuse. Si cette eau noire continue de couler, cela peut causer des dégâts sur les fondations des constructions. »

Cyrène, colonie grecque construite entre la fin du VIIe et le début du VIe siècles avant J.-C., est classé monument en péril depuis 2016 après l'arrivée de l'État islamique dans la région et de l'urbanisme sauvage. Maintenant, c'est l'eau qui menace le site vieux de 27 siècles.

« Dans la partie principale du site archéologique, on peut voir de l'eau jaillir de dessous les ruines sans qu'on puisse l'expliquer, a constaté sur placeClaudia Gazzini, chercheuse d'International Crisis Group et spécialiste de la Libye. Les archéologues disent qu'on n'a jamais vu de l'eau bouillonner comme ça. Cela dure depuis sept jours et ils sont inquiets. Dans certains endroits, il y a de l'eau contaminée et sale qui sort, comme du bain moussant. Des blocs de marbre sont aussi tombés au centre de l'amphithéâtre grec. »

Selon les archéologues, le principal danger est à venir, car l'eau a fragilisé les fondations des monuments, dont le joyau reste le temple de Zeus. Les tombes de l'immense nécropole ont été déplacées. Le département des antiquités de Libye se mobilise avec l'aide de la mission archéologique italienne à Cyrène et de la mission archéologique française à Appolonia, l'ancien port de la ville antique.