Congo-Kinshasa: L'ex-président de la Céni accuse le président Tshisekedi d'avoir «menti»

Dans un communiqué sur le réseau social X (ex-Twitter), l'ancien président de la Commission électorale Corneille Nangaa accuse Félix Tshisekedi d'avoir « menti » au sujet d'un accord électoral frauduleux lors du scrutin de 2018 qui, d'après le président congolais, n'a pas eu lieu.

Devant la presse à New York, le président Félix Tshisekedi a affirmé mardi 19 septembre qu'il n'y avait « jamais eu d'arrangement frauduleux » lors de la présidentielle de 2018. « Il a simplement menti et il le sait », réagi Corneille Nangaa dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter).

« Un accord politique existe bel et bien, il a précédé la publication des résultats définitifs. J'en suis l'un des corédacteurs », déclare l'ancien président de la Céni, exilé en Belgique après s'être proclamé candidat au prochain scrutin présidentiel et avoir créé son propre parti, l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple (ADPC).

« Cet accord a été signé, devant témoins, par le président Tshisekedi et son prédécesseur [Joseph Kabila, dont Corneille Nangaa était proche, NDLR] et qu'il a été certifié et validé par trois chefs d'État africains qui l'ont félicité du fait qu'il a permis la première passation du pouvoir sans effusion de sang en RDC », poursuit l'ancien président de la Céni.