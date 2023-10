Sénégal: Candidature à la présidentielle 2024 - La DGE invalide Sonko

La Direction générale des élections (Dge) a recalé hier, vendredi 29 septembre le mandataire national et coordonnateur national du parrainage du candidat de la coalition «Sonko Président 2024». Venu prendre part à la séance de remise et d'information des fiches de collecte des parrainages organisée au profit des partis politiques, coalitions de partis et mouvements indépendants désireux de présenter des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 par cette structure du ministère de l'Intérieur, Ayib Daffé s'est vu refuser les précieux fiches de collecte des parrainages.

La séance de remise et d'information des fiches de collecte des parrainages organisée hier, vendredi 29 septembre par la Direction générale des élections (Dge) au profit des partis politiques, coalitions de partis et mouvements indépendants désireux de présenter des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 a viré au cauchemar pour le député Ayib Daffé. Mandataire national et coordonnateur national du parrainage du candidat de la coalition « Sonko Président 2024 », le parlementaire et responsable du parti Pastef dissout par décret présidentiel du 31 juillet dernier lequel, -décret qui a fait l'objet d'un recours au niveau de la Cour suprême-, Ayib Daffé qui s'est présenté à cette rencontre au même titre que ses autres collègues est sorti bredouille. Et pour cause, la Direction générale des élections (Dge) a refusé de lui délivrer le précieux dossier des fiches de collecte des parrainages.

«Nous nous sommes présentés avec notre dossier complet avec des documents signés par le candidat à la candidature Ousmane Sono notamment la notification du mandataire, du coordonnateur national du parrainage, les 14 délégués régionaux et les suppléants. Ils ont examiné les documents, ont vu que tout était en règle avec des documents bien signés et présentés. Ils m'ont demandé mon identité je me suis présenté à travers ma carte nationale d'identité. Mais à mon étonnement, ils m'ont opposé un refus infondé, un refus illégal, un refus arbitraire de nous remettre les fiches de parrainage. Un refus qui serait basé sur des instructions reçues de l'autorité de ne pas remettre des fiches au candidat Ousmane Sonko», a-t-il fustigé devant les journalistes qui faisaient le pied de grue à l'extérieur de la Direction générale des élections.

Poursuivant sa déclaration, le député membre du groupe parlementaire Yewwi askan wi (opposition) a toutefois fait remarquer que ses camarades et lui ne vont rester les bras croisés et ne laisseront pas passer ce refus qu'il a d'ailleurs qualifié d'«illégal et arbitraire». Sous ce rapport, il a annoncé la saisine des juridictions compétentes dès la semaine prochaine pour contester cette décision. «Nous allons déposer un recours pour contester cette décision et cette décision sera annulée dans les meilleurs délais. Parce qu'il n'est pas question, dans ce pays, que Ousmane Sonko qui est le favori, qu'on l'empêche d'être candidat et qu'on laisse des tocards et des outsiders venir récupérer des fiches de parrainage», a-t-il ajouté.