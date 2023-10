Madagascar: Présidentielle - Une armada derrière Rajoelina

Plusieurs partis politiques forment l'Armada, qui est une plateforme de soutien de la candidature de Andry Rajoelina. Il appelle les candidats à se préparer pour la course qui n'est plus loin.

Alliance républicaine de Madagascar (ARMADA), c'est la nouvelle plateforme de soutien de la candidature de Andry Rajoelina, le président de la République sortant. Treize partis politiques la composent et sont tous prêts à faire les efforts nécessaires pour que le candidat numéro trois soit réélu pour un second mandat à la tête de la Grande île. ADN, AKFM Fanavaozana, AVANA, AVI, Freedom, GFFM, Hiaraka isika, Liaraike, Maitso, MDM, RPSD, et des membres du Leader fanilo ont tenu conjointement, hier, à l'hôtel Colbert Antaninarenina, une conférence de presse pour expliquer leurs motivations communes de faire réélire le fondateur du TGV. À part les treize représentants des partis, dont Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la Communication et de la culture, est en tête de liste, quelques personnalités influentes du pays ont été aperçues sur les lieux dont Mamy Ravatomanga, président directeur général du groupe Sodiat, qui a déjà déclaré son soutien à Andry Rajoelina quelques temps auparavant et qui est membre de l'Union des pro-Rajoelina (UPAR).

Ces partis politiques n'ont pas tous été depuis le début du côté des oranges, mais selon eux, les efforts fournis par Andry Rajoelina durant son quinquennat les ont convaincus et ce, malgré la crise sanitaire mondiale et la guerre en Ukraine. Les membres de l'Armada font aussi un appel aux treize candidats à se concentrer sur la précampagne en vue de l'élection qui approche à grands pas au lieu de créer des polémiques qui peuvent déstabiliser l'ordre public.

Soutien multiple

Depuis quelques semaines, les déclarations pour soutenir la candidature du président sortant n'en finissent plus jusqu'à embrouiller l'opinion avec la multiplicité des plateformes. Le docteur Serge Andrianjava, secrétaire général du parti « Antoka sy dinan'ny nosy » (ADN), explique la différence entre UPAR et ARMADA. « Le premier comprend des associations et des ONG alors que le second regroupe des partis politiques », soutient-il. Les « velirano » de Andry Rajoelina correspondent parfaitement aux valeurs prônées par l'ADN.

Le parti fondé par le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy, compte bien déployer les moyens nécessaires pour faire réélire le président sortant, selon toujours le secrétaire général. Des anciens adversaires politiques du TGV ont intégré l'Armada comme le « Avana » du docteur Jean Louis Robinson, ancien candidat à la présidentielle et poulain de Marc Ravalomanana à l'élection de 2013. À moins de deux mois du premier tour du scrutin, la formation de l'Armada vient à point nommé pour le TGV.

Actuellement, les soutiens pleuvent de partout pour Andry Rajoelina puisqu'il y a quelques jours, deux associations ont déclaré leur soutien et voilà que l'Armada se forme. La situation contraste avec le collectif des candidats qui pose un ultimatum de 78 heures aux responsables étatiques pour répondre à leurs exigences qui sont axées sur le retrait du numéro trois de la course à la magistrature suprême.