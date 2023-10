Congo-Kinshasa: Présidentielle de décembre 2023 - Dr Denis Mukwege se porte candidat

C'est acquis. Le gynécologue congolais et Prix Nobel de la Paix, Dr Denis Mukwege, sera bel et bien dans la course à la présidentielle de décembre prochain.

Au cours d'une matinée politique organisée ce 2 octobre, celui qu'on surnomme "Le réparateur des femmes violées" a confirmé le voeu exprimé par de nombreux Congolais de le voir postuler à ce niveau de la gestion du pays. Il y avait du beau monde à la paroisse Notre Dame de Fatima dans la commune de la Gombe, cadre choisi pour faire cette déclaration attendue depuis quelques jours.

Après la remise, à Bukavu, de la caution évaluée à plus de cent mille dollars devant lui permettre de candidater, le Dr Mukwege avait sollicité de ses partisans un moment de répit avant de répondre à leur sollicitation. C'est de manière positive qu'il a répondu à ses affidés en prenant l'option de s'engager dans la bataille pour la présidentielle. « Je ne vais pas attendre 2028. Je ne le fais pas par intérêt, ni pour le pouvoir, mais pour sauver ma patrie. Demain ce sera trop tard, j'y vais maintenant », a-t-il déclaré tout en se présentant comme un citoyen indigné et révolté.

Il s'en est pris ouvertement à la gouvernance actuelle caractérisée, selon lui, par des détournements avec, à la clé, une fraude électorale planifiée. Une fois élu à la magistrature suprême, Dr Denis Mukwege promet de restaurer la paix, la sécurité et la défense, en luttant contre la balkanisation du pays, l'impunité pour plus de justice, de droit et d'équité. Selon ses proches, le Dr Mukwege pourrait déposer son dossier de candidature cette semaine, la toute dernière pour les dépôts des candidatures, selon le calendrier de la Ceni.