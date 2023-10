Tunisie: Le Président Saïed « inflexible » sur la question du soutien du peuple palestinien

Tunis — « Il incombe à la Tunisie de se tenir aux côtés du peuple palestinien dans son combat sur la voie de la libération et du recouvrement de tous ses droits légitimes », a fait savoir le président de la République, soulignant que le peuple tunisien est disposé à prêter main-forte aux palestiniens malgré la conjoncture économique qu'il endure.

C'était, lundi, au palais de Carthage, lors d'une séance de travail dédiée à l'examen des moyens visant à soutenir le peuple palestinien en présence du chef du gouvernement Ahmed Hachani et plusieurs membres du gouvernement.

Lors de cette séance, le chef de l'Etat a mis l'accent sur la nécessité de veiller à ce que le soutien et l'appui apporté au peuple palestinien soit « concret et effectif » et à ne plus se contenter des déclarations d'indignation ou des réactions.

Dans une vidéo publiée par la présidence de la République sur sa page officielle Facebook, le président Saïed a tenu à préciser que la réunion de lundi vise à rappeler qu'il n'est plus temps aux déclarations et aux communiqués, appelant à mobiliser les moyens disponibles dont dispose la Tunisie .

Evoquant le solide élan de solidarité des Tunisiens avec leurs confrères palestiniens, le chef de l'Etat a rappelé que dans les années 30 du siècle dernier et bien avant même l'annonce du partage de la Palestine et l'emprise d'une partie de ses territoires, de nombreuses associations tunisiennes s'activaient dans le soutien de la juste cause du peuple palestinien.

Le président de la République a par ailleurs vivement dénoncé le « discours médiatique » délétère soutenu par certains médias occidentaux qui usent volontiers d'un registre lexical « pervers » dans le dessein de faire escamoter « Palestine » de l'inconscient collectif arabe, citant en exemple l'usage récurrent de l'expression « couverture de Gaza » au lieu de « Terre palestinienne. »

Quelques heures après l'opération sans précédent menée le 7 octobre 2023, à l'aube, par la résistance dans la bande de Gaza, la réaction officielle de la présidence de la République tunisienne n'a pas tardé à se faire entendre dans une déclaration publiée à cet effet. La Tunisie a exprimé sans équivoque son soutien « total et inconditionnel » au peuple palestinien, soulignant que le peuple palestinien se réserve le droit, le plein droit de la récupérer ainsi que le reste du territoire de la Palestine et d'établir son État indépendant avec pour capitale la ville sainte d'al-Qods.

Dans cette déclaration, la Tunisie appelle également les forces vives ainsi que les voix libres du monde entier à se tenir aux côtés du peuple palestinien. Elle les appelle à se souvenir des atrocités et des affres perpétrés par l'ennemi sioniste contre le peuple arabe en Palestine et contre la nation tout entière.

La Tunisie rappelle la communauté internationale les souffrances et les déboires du peuple palestinien dont des centaines de milliers de personnes avaient été chassées de leurs foyers et dépossédés de leurs terres et propriétés. Elle exhorte le monde entier à reconnaître sans équivoque le droit du peuple palestinien à une résistance légitime à l'occupation.

Pour la Tunisie, cite la déclaration, le monde entier devrait aussi s'abstenir de taxer la résistance palestinienne d'agression ou d'escalade, pressant la communauté internationale à assumer sa « responsabilité historique ». L'objectif est de mettre fin à l'occupation barbare et brutale de toute la Palestine et faire face aux exactions récurrentes commises par les forces d'occupation.