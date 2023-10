Afrique: L'Afrique contribue à hauteur de 425 millions de dollars aux activités spatiales

Luanda — Les pays africains ont contribué à hauteur de 425 millions de dollars américains au financement des activités spatiales en 2023, à un moment où l'économie spatiale mondiale devrait croître d'environ 41% au cours des cinq prochaines années.

Selon les données de la société de médias « Space in Africa », dédiée à l'analyse et au conseil dans l'industrie spatiale et satellitaire africaine, en 2022, l'économie spatiale mondiale a connu une croissance d'environ 8 %, atteignant 546 milliards de dollars.

On estime ainsi que cette croissance atteindra 1 100 milliards de dollars d'ici 2030.

D'ailleurs, le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, dans son discours à la clôture de la Semaine mondiale de l'espace, a déclaré que les activités utilisant les infrastructures spatiales sont en augmentation, tant dans le domaine économique que dans le statut social des pays.

Mário Oliveira a estimé qu'actuellement, la science spatiale et ses applicabilités sont très diverses et peuvent être considérées comme un véritable écosystème d'innovation, d'affaires et d'entrepreneuriat.

Dans cette perspective, le gouvernant a rappelé que, pendant la semaine consacrée à l'espace, l'Angola avait promu des conférences et des séances d'entrepreneuriat, avec la présentation de projets utilisant la technologie spatiale destinés aux startups et aux petites et moyennes entreprises.

Ces opérateurs, a-t-il poursuivi, dynamiseront le secteur des télécommunications et des technologies de l'information dans le pays, en utilisant les services fournis par les petits fournisseurs d'accès Internet, permettant ainsi une gamme variée de produits et services.

Selon Mário Oliveira, les avancées d'Angosat-2, qui a des débits de transmission de données élevés de l'ordre de plus de 13 Gbps de bande passante disponible, ont également été évoquées tout au long de la semaine.

Mário Oliveira a rappelé qu'après plus de six mois de tests opérationnels et de service, le satellite angolais est en phase commerciale et est largement utilisé pour fournir des services de télécommunications aux opérateurs nationaux, ainsi qu'aux entreprises d'autres secteurs de l'économie nationale comme ceux du pétrole et du diamant.

L'acte de clôture de la Semaine mondiale de l'espace a été marqué par le lancement de « PEN-ODS », un outil technologique qui vise à contribuer au suivi des objectifs de développement durable (ODD), en utilisant le programme spatial national.

Selon le gouvernant, dans le programme de la Semaine Mondiale de l'Espace/2023, l'Angola a prévu des conférences et des séminaires avec des professeurs nationaux et les principales agences spatiales, comme la NASA, ROSCOSMOS et l'ESA-Agence Spatiale Européenne, ainsi que des startups de différents pays, afin présenter également les différentes manières d'entreprendre dans le secteur spatial.

Pour cette semaine, il a souligné la réalisation de trois des cinq axes de la Stratégie Spatiale Nationale: Formation et promotion du secteur spatial, croissance de l'industrie et des technologies spatiales et affirmation internationale de l'État angolais dans le domaine spatial.

Sous le thème « Espace et entrepreneuriat », la Semaine mondiale de l'espace, que l'Angola célèbre pour la sixième année consécutive, a été marquée par la réalisation de plusieurs activités alignées sur l'axe 2 de la Stratégie spatiale nationale : « Formation et promotion », en mettant en évidence les réalisations du pays dans le secteur spatial pour atteindre les ODD.

Du 4 au 10 octobre, la Semaine mondiale de l'espace (SME ou WSW) est célébrée au niveau international, date fixée par les Nations Unies (ONU) dans le but de célébrer la contribution de la science et de la technologie spatiale à l'amélioration de la condition humaine.

Cette année, la SME coïncide avec l'approche du 12 octobre, date du premier anniversaire du lancement du satellite angolais.