Sénégal: Programme spatial sensat - Lancement du premier satellite du Sénégal en 2024

Le programme spatial sénégalais (Sensat) piloté par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) a connu des avancées considérables. Le premier satellite (Gaïdesat 1) en construction au Centre spatial universitaire de Montpellier (Csum) dont le lancement est prévu en début 2024, sera réceptionné en novembre prochain.

Le Sénégal va lancer son premier satellite début 2024. L'information est du Pr Gayane Faye, Coordonnateur du Programme spatial sénégalais (Sensat) au Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation (Mesri). Dans un document, l'enseignant chercheur à l'Institut des sciences de la terre (Ist) de l'Ucad, informe que la réception du satellite est prévue en novembre prochain en France. « Après trois années de dur labeur, le premier satellite du Sénégal sera livré d'ici à la fin du mois de novembre pour un lancement en début d'année à bord de la fusée Falcon10 de la société SpaceX », informe Pr Gayane Faye, soulignant que l'intégration du premier satellite sénégalais Gaindesat est maintenant terminée.

Le satellite, renseigne M. Faye, est actuellement en «test de cyclage thermique sous vide » dans la chambre du Centre spatial universitaire de Montpellier (Csum), après un passage dans la « chambre anéchoïque de la plateforme Hermes » de l'Institut d'électronique et systèmes de l'Université de Montpellier. L'objectif de ces tests, poursuit-il, est d'effectuer des vérifications fonctionnelles dans un environnement représentatif de la mission, incluant les séquences d'allumage et de déploiements des antennes.

Le coordonnateur du programme spatial souligne que le lancement tant attendu se fera depuis la base de Cap Canaveral en Floride aux États-Unis.

Pr Gayane Faye revient sur l'importance des sciences et technologies spatiales dans l'appui aux processus de prise de décision pour la gestion des ressources naturelles, des territoires et du développement durable. Conscient de cela, rappelle l'enseignant-chercheur, le Sénégal, à travers le Mesri, a initié un ambitieux programme spatial dénommé SenSat.

M. Faye explique que ce projet qu'il pilote a pour objectif, la fabrication et l'exploitation d'outils spatiaux dans le but de satisfaire les besoins de notre pays en produits et services spatiaux et ainsi faire du secteur spatial un véritable levier pour le développement socioéconomique harmonieux et durable du Sénégal. La première phase du projet consiste à la formation de ressources humaines et à la fabrication, à la mise en orbite et à l'exploitation du premier satellite du Sénégal.

C'est dans ce cadre que le Mesri a signé une convention de partenariat avec le Csum pour former des ressources humaines capables de concrétiser les ambitions de notre pays.