Afrique: Le Sénégal va disposer de son premier satellite, le 10 novembre prochain (officiel)

Dakar — Le Sénégal va disposer de son premier satellite, le 10 novembre prochain, grâce à une convention de partenariat signée avec le Centre spatial universitaire de Montpellier (CSUM), a annoncé, vendredi, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Il s'agit d'une "convention de 1 million d'euros", environ 655 millions de francs CFA, qui a permis de former huit ingénieurs et cinq techniciens à la fabrication et à l'exploitation d'outil spatiaux, selon un communiqué du ministère.

"Ces derniers, sous la supervision des ingénieurs du CSUM, ont conçu et fabriqué le premier satellite de notre pays", déclare la même source.

"Après trois années de dur labeur, le premier satellite du Sénégal sera livré le 10 novembre 2023, au cours d'une cérémonie qui sera présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dans les locaux du CSUM", en France, annonce-t-elle.

Le communiqué signale que "le Sénégal [...] a entrepris un ambitieux programme spatial dénommé SenSAT" et veut se lancer dans la fabrication et l'exploitation d'outils spatiaux.

Selon la même source, le pays veut faire du secteur spatial un véritable levier de développement socioéconomique.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dit miser sur "la formation de ses propres ressources humaines et la mise en place d'infrastructures", pour bâtir un écosystème favorable à l'émergence de startup et d'entreprises spatiales.

"La première phase du projet consiste à la fabrication, à la mise en orbite et à l'exploitation du premier satellite du Sénégal", lit-on dans le communiqué.

Le Sénégal aspire à former des ressources humaines capables de concrétiser ses ambitions dans ce domaine, ajoute-t-il.