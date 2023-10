Afrique: Coopération - Les hommes d'affaires chinois s'engagent à poursuivre leurs investissements au Congo

En séjour en Chine où il a pris part au troisième Forum de coopération internationale sur la Ceinture et la Route, Denis Sassou N'Guesso a eu le 17 octobre des entretiens avec les hommes d'affaires chinois.

La délégation d'Exim bank qui a eu en premier des échanges avec le chef de l'Etat congolais a été conduite par son président directeur général, Hu Fuling. Les deux délégations ont fait le tour d'horizon des financements des projets finalisés, de ceux en cours d'exécution et d'autres à réaliser dans la perspective de la célébration, en 2024, du soixantième anniversaire de la coopération sino-congolaise.

A son tour, le consortium des compagnies Chine communication qui est très impliqué dans la construction des infrastructures de transport au Congo a évoqué avec le président de la République l'état d'avancement des travaux de construction du tronçon de la route Ouesso-Pokola et ceux du pont sur la rivière Sangha.

« Notre société a été installée depuis 2002 au Congo via la construction de la cimenterie Sonocc. Nous avons réalisé le projet de la RN2, du viaduc et autres infrastructures. Nous avons beaucoup discuté autour du plan de développement national du Congo avec le chef de l'Etat. Actuellement, nous sommes en train de promouvoir le projet d'extension du viaduc et celui du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa » ont déclaré les responsables du consortium.

De leur côté, les investisseurs de la compagnie téléphonique Huawei ont parlé avec le chef de l'Etat de la troisième phase du projet de la couverture nationale en télécommunications qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique global entre le Congo et la Chine.

Les discussions entre le président Denis Sassou N'Guesso et la société Ingenering corporation ont été focalisées sur les futurs investissements de cette société qui a fait ses preuves au Congo à travers notamment la construction de la route lourde Pointe- Noire- Brazzaville et le complexe sportif de Kintélé.

Très dégradé et vieux de plus de quatre-vingt-dix ans, le chemin de fer Congo-Océan (CFCO) mérite une cure de jouvence. Afin de permettre aux rails congolais d'assumer pleinement son rôle d'infrastructures de transport de marchandises, le chef de l'Etat a échangé avec Yang Jifen , PDG de la société CRCC qui se propose de réhabiliter le CFCO. « Nous avons échangé avec son excellence monsieur le président de la République sur le projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire. A travers des travaux de réhabilitation, on voudrait rétablir la capacité de transport de cette ligne et sa vitesse pour contribuer au développement économique du pays », a indiqué Yang Jifen.

Enfin, le développement de l'Agriculture étant au coeur du programme du gouvernement congolais, les investisseurs de la société Capfound entendent aider le Congo dans la production d'engrais à base de potasse et de phosphate.