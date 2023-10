Afrique: Nouvelles routes de la soie - Xi Jinping annonce des financements de plus de 100 milliards de dollars

Pékin injectera plus de 100 milliards de dollars de nouveaux financements dans les Nouvelles routes de la soie, a annoncé mercredi le président chinois Xi Jinping lors d'un sommet à Pékin marquant le dixième anniversaire du vaste projet d'infrastructures.

BEIJING - La Chine investira plus de 100 milliards de dollars dans les Nouvelles routes de la soie par le biais la Banque de développement de Chine et la Banque d'import-export de Chine (Eximbank). Le Président Xi Jinping a fait cette annonce hier à Beijing, lors de la 3ème édition du forum de cette initiative lancée il y a dix ans et appelée officiellement « la Ceinture et la Route ». Au total, le Président Xi liste huit actions pour une coopération de qualité dans le cadre de ce vaste projet d'infrastructures sur la période 2024-2028. Il s'agira, entre autres, de promouvoir le développement vert avec une offre de formations à 100.000 personnes des pays partenaires d'ici à 2030.

Pour rappel, les Nouvelles routes de la soie visent à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà par la construction de ports, voies ferrées, aéroports ou parcs industriels. Revenant sur le bilan des dix ans écoulés, le Président Xi rappelle, qu'à ce jour, plus de 150 pays et de 30 organisations internationales ont signé des documents de coopération. En outre, trois fora et plus de 20 plateformes de coopération multilatérale ont été créées dans des domaines spécifiques. « Au cours des dix ans écoulés, nous avons oeuvré à mettre en place un réseau mondial de connectivité terrestre, maritime, aérien et cyber axé sur des corridors économiques, structuré par des voies de transport majeures et des autoroutes de l'information, et fondé sur des chemins de fer, des routes, des aéroports, des ports et des pipelines », a-t-il expliqué.

Pour lui, la coopération dans le cadre de l'Initiative « la Ceinture et la Route » incarne le plus grand dénominateur commun qu'est le développement partagé de l'humanité. La Chine est aujourd'hui le principal partenaire commercial de plus de 140 pays et régions, et le principal investisseur pour de plus en plus de pays.

32.000 milliards de dollars sur la période 2024-2028

Selon Xi Jinping, sur la période 2024-2028, le volume du commerce chinois des marchandises dépasserait 32.000 milliards de dollars américains, et celui des services, 5.000 milliards de dollars. Il a aussi fait savoir que la Chine travaillera à promouvoir en profondeur l'ouverture de haut niveau du commerce des services et de l'investissement transfrontalier, à élargir l'accès au marché des produits numériques et autres et à approfondir la réforme sur les entreprises d'État, l'économie numérique, le droit de propriété intellectuelle et le marché public. À cet effet, la Chine organisera, chaque année, l'Exposition mondiale du commerce numérique et va lancer, au cours du présent forum, l'Initiative mondiale pour la gouvernance de l'intelligence artificielle « pour promouvoir ensemble un développement sain, ordonné et sûr de l'intelligence artificielle dans le monde ».

Prenant part à ce forum, le président russe Vladimir Poutine a qualifié l'initiative « la Ceinture et la Route » de « visionnaire ». « Cette initiative vise à promouvoir un monde multipolaire. C'est une initiative visionnaire [qui] répond à l'aspiration de la communauté internationale à construire un monde interactif », a-t-il déclaré.

Correspondance de Beijing