Algérie: Le ministre de la Communication reçoit l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a reçu mercredi après-midi, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Mohamed Mahmoud Abu Aita, qui a salué les efforts des médias algériens en vue de diffuser la véritable image et le visage hideux de l'entité sioniste, volontairement dissimulé par leurs homologues occidentaux.

Lors de cette rencontre qui coïncide avec les évènements tragiques survenus dans les territoires palestiniens occupés, suite à l'agression sioniste barbare contre la bande de Ghaza et plusieurs autres régions sous occupation comme Jénine et Khan Younès, M. Abu Aita a précisé que cette rencontre avait pour objectif de "transmettre les remerciements et la gratitude à l'ensemble des médias algériens pour leurs précieux services d'information en faveur de la cause palestinienne".

Le diplomate a salué, dans ce sillage, le rôle des médias algériens dans "la diffusion de la véritable image et du visage hideux de l'entité sioniste que les médiaux occidentaux dissimulent volontairement, ainsi que ses crimes dans les territoires occupés, à leur tête Ghaza", soulignant que "85% des victimes de l'odieuse agression sioniste sont des enfants et des femmes".

L'ambassadeur palestinien a, en outre, remercié les autorités algériennes pour "leurs positions immuables en faveur de la cause palestinienne", rappelant que la déclaration du président palestinien Mahmoud Abbas: "l'Algérie a toujours répondu favorablement à toutes nos demandes".

De son côté, le ministre de la Communication a affirmé que l'Algérie "a été et demeurera toujours aux côtés du peuple palestinien jusqu'au recouvrement de tous ses droits confisqués et de son droit à la liberté, à l'émancipation, au retour et à l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale".

"Cela n'est pas une faveur accordée par l'Algérie, mais c'est le rôle et la position naturelle d'un Etat connu pour ses principes et qui a souffert des affres du colonialisme, tout comme la souffrance qu'endure la Palestine aujourd'hui", a-t-il ajouté