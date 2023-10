Algérie: Boughali affirme depuis Baghdad la position inaliénable de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a exprimé, mercredi depuis Baghdad, la position inaliénable de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne, affirmant que "l'escalade dans la région est du fait de l'occupation sioniste des territoires palestiniens", indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

S'exprimant lors des travaux de la 35e Conférence de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) dans sa session extraordinaire, M. Boughali a mis l'accent sur l'impérative condamnation par les participants des violations dangereuses que subit le peuple palestinien par l'occupant sioniste, rappelant que l'Algérie "n'a eu de cesse de souligner que l'escalade dans la région est du fait de l'occupation sioniste".

"Devant la sourde oreille que fait la Communauté internationale au sujet des droits légitimes du peuple palestinien, notamment à l'établissement d'un Etat indépendant avec El-Qods Echarif pour capitale, et qui continue à adopter la politique de deux poids deux mesures dans l'application des résolutions du Conseil de sécurité lorsqu'il s'agit de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par l'occupant sioniste", M. Boughali a appelé les Etats arabes à afficher une position "claire et courageuse" pour exprimer leur solidarité avec les frères palestiniens.

Le président de l'APN a, dans ce cadre, évoqué la responsabilité juridique et morale du Conseil de sécurité et de la Communauté internationale vis-à-vis du peuple palestinien, appelant à "trouver une solution juste et globale à la cause palestinienne, à même d'asseoir la base d'une paix durable dans la région, dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité notamment la résolution 242, la solution à deux Etats et l'Initiative arabe de paix".

M. Boughali a également mis en avant la solidarité "incommensurable et absolue" de l'Algérie avec le peuple palestinien et sa "ferme condamnation des attaques criminelles à son encontre", rappelant "la demande impérative par l'Algérie d'une intervention immédiate des organisations et organismes internationaux pour protéger les civils palestiniens de l'agression sioniste".

Dans le même contexte, il a rappelé l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant l'unification des rangs palestiniens, et à travers laquelle "il a exhorté les frères palestiniens à y adhérer afin d'écarter tout éventuel prétexte et renforcer le rang palestinien face à l'agression sioniste et barbare qui ne fait aucune distinction entre une faction et une autre, en ciblant la Palestine tout entière, nation, peuple et histoire".

Passant en revue "certaines positions honteuses qui refusent de rendre justice au peuple palestinien vaillant, et qui ignorent l'essence du conflit et la nature de l'occupation sioniste", M. Boughali a qualifié cette réunion d'opportunité "pour parvenir à une position unifiée qui envoie des messages clairs à l'occupant sioniste et à la communauté internationale, selon lesquels les peuples arabes soutiennent aujourd'hui le droit légitime et imprescriptible des Palestiniens".

M. Boughali, également président de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), a appelé les pays participant à cette conférence à soutenir la proposition de soumettre un alinéa d'urgence à la 147ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), au sujet de la situation en Palestine, de la soumettre au nom du Groupe géopolitique arabe et de s'engager à mobiliser le soutien en sa faveur.

Il a également suggéré que le communiqué de cette conférence inclue "un appel aux instances internationales, dirigées par le Conseil de sécurité, pour prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'agression israélienne", ainsi qu'"un appel aux unions et parlements régionaux et internationaux à condamner les violations commises par l'occupant sioniste et ses hostilités et soutenir les droits légitimes du peuple palestinien".

Parmi les points proposés par M. Boughali pour leur introduction dans ledit document, "l'appel de toutes les instances humanitaires à gérer les caravanes urgentes d'aide aux Palestiniens et à mettre fin au blocus abject imposé au peuple palestinien", soulignant "la centralité de la cause palestinienne pour la Nation arabe" et "la condamnation de l'agression sioniste claire et sans équivoque contre le peuple palestinien".

Il a affirmé que "le premier responsable de l'escalade en Palestine est l'ennemi sioniste et sa politique hostile vis-à-vis des droits légitimes du peuple palestinien".

A cela s'ajoute "un appel à la communauté internationale pour assumer toutes ses responsabilités envers le peuple palestinien et garantir une protection aux civils, aux équipes médicales et à la presse", et "mettre un terme à la politique de deux poids deux mesures et à l'inertie face aux crimes commis par l'occupation sioniste".

M. Boughali a affirmé, en outre, "la nécessité de trouver une solution juste à la question palestinienne, fondée sur les résolutions du Conseil de sécurité, d'appliquer la solution de deux Etats et l'initiative de paix arabe de manière à permettre au peuple palestinien d'exercer son droit à l'établissement de son Etat indépendant sur ses territoires avec Al Qods pour capitale".

Il a également appelé "le Conseil des droits de l'homme (CDH) et la Cour pénale internationale (CPI) à agir face aux graves violations des droits de l'homme et à la politique de sanction générale exercée par le l'occupation sioniste contre les Palestiniens".

Par ailleurs, M. Boughali a lancé un appel général pour "oeuvrer au niveau des différents espaces parlementaires, auxquels appartiennent nos parlements au niveau régional et international, à faire entendre la voix du peuple palestinien et mettre fin à sa souffrance".

Il a également exhorté les consciences vives à travers le monde "à agir immédiatement pour mettre fin à l'agression barbare et abjecte contre le peuple palestinien et mettre fin aux massacres sionistes horribles commis au vu du monde entier".