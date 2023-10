Algérie: Agression sioniste contre Ghaza - Des centaines de milliers de personnes expriment leur indignation à travers le monde

ALGER — Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs pays à travers le monde pour exprimer leur indignation face au génocide commis par l'entité sioniste à Ghaza, notamment après le bombardement mardi soir d'un hôpital durant lequel des centaines de Palestiniens sont tombés en martyrs.

Dès le début de l'agression contre Ghaza le 7 octobre, les rues de plusieurs villes arabes et occidentales ne cessent d'hurler leur colère face aux atrocités perpétrées par l'occupant sioniste.

Les actions de solidarité se sont particulièrement intensifiées depuis mardi soir et la destruction de l'hôpital Ahly Arabi "El-Mamadani" dans le quartier d'Al Zaytoun, où s'étaient réfugiées des dizaines de familles palestiniennes.

En effet, des manifestations spontanées et massives ont été organisées en Algérie et dans des capitales arabes et occidentales comme Amman, Athènes, Tunis, Beyrouth, ou encore Lisbonne et Manama, après ce drame qui a fait près de 500 martyrs et quelque 600 blessés.

A Alger comme dans les autres wilayas du pays, des milliers de citoyens sont sortis jeudi pour participer à une marche populaire en soutien au peuple palestinien, victime des massacres barbares de l'entité sioniste, et pour exiger de la communauté internationale d'intervenir en urgence afin de faire cesser cette agression particulièrement meurtrière.

Lors de cette marche, qui a vu la participation de personnalités nationales, de moudjahidine, de représentants de partis politiques, d'organisations de la société civile et de différentes instances et organisations nationales, les participants ont brandi des banderoles affichant des messages de solidarité avec le peuple palestinien et dénonçant la barbarie sioniste.

Mercredi, devant l'ambassade de l'entité sioniste à Amman, environ 10.000 manifestants se sont rassemblés pour exiger l'expulsion de la mission diplomatique sioniste à la suite de l'attaque contre l'hôpital Ahly Arabi.

"Pas d'ambassade sioniste sur le territoire jordanien", ont scandé les manifestants, brandissant des drapeaux palestiniens.

A Bahreïn, plusieurs militants se sont rassemblés aussi devant l'ambassade de l'entité sioniste à Manama, appelant notamment leur pays à rompre ses liens avec l'entité sioniste.

En Tunisie, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour afficher leur solidarité avec le peuple palestinien, condamnant le soutien occidental à l'entité sioniste, alors que des centaines de personnes ayant brandi des drapeaux palestiniens ont pris part à une manifestation à Beyrouth au Liban.

A Baghdad également, des centaines de personnes ont manifesté près d'une entrée de la Zone verte, secteur fortifié de la capitale irakienne, où se trouvent des ambassades étrangères, dont celle des Etats-Unis.

A Damas, la capitale syrienne, des centaines de personnes brandissant des drapeaux palestiniens se sont rassemblées près du Parlement, alors que des milliers d'Egyptiens ont battu également le pavé mercredi dans différentes villes du pays.

"L'Etat de Palestine ira devant la Cour pénale internationale"

Au Yémen, une manifestation massive de soutien aux Palestiniens a eu lieu dans la capitale Sanaa et des centaines de personnes ont également manifesté à Taez et à Marib.

Par ailleurs, des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi en fin d'après-midi à Lisbonne pour manifester leur solidarité avec le peuple palestinien et réclamer la paix au Moyen-Orient.

"Oui à la paix, non à la guerre", ont scandé les manifestants rassemblés dans le centre de la capitale portugaise derrière des banderoles où l'on pouvait lire : "Palestine libre!".

Pour le deuxième soir consécutif, des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi devant le consulat de l'entité sioniste à Istanbul pour dénoncer la politique menée par cette dernière, qui pilonne la bande de Ghaza, tandis qu'environ 10.000 personnes se sont rassemblées dans le centre d'Athènes en solidarité avec les Palestiniens.

A Tripoli aussi, des centaines de manifestants de tous âges, brandissant des drapeaux palestiniens et se couvrant pour certains le visage avec des keffiehs palestiniens, ont sillonné mardi soir les artères du centre-ville, scandant des slogans de soutien aux habitants de Ghaza et dénonçant la frappe contre l'hôpital "El-Mamadani" par l'aviation de guerre sioniste.

Et depuis le début de l'agression en cours sur Ghaza le 7 octobre, des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé dans plusieurs villes à travers le monde, comme Washington, Bruxelles, Paris, Dublin, Amsterdam, Genève, Copenhague et Istanbul, en solidarité avec les Palestiniens et pour dénoncer l'agression sioniste.

Suite à l'attaque sioniste contre l'hôpital "El-Mamadani", l'ambassadeur palestinien à Athènes, Yussef Dorkhom a annoncé mercredi que l'Etat de Palestine allait recourir à la Cour pénale internationale (CPI), qualifiant cette énième agression de "crime contre l'humanité".

Pour le treizième jour consécutif, l'armée sioniste continuait jeudi de cibler la bande de Ghaza avec d'intenses frappes aériennes qui ont détruit des quartiers entiers et fait de nouveaux martyrs et blessés parmi les civils palestiniens.

Le bilan provisoire des victimes de l'agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie occupées s'est alourdi jeudi à 3.569 martyrs et plus de 13.200 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.