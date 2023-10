Sénégal: Une association mise sur la poursuite de la vaccination pour prévenir un retour de la poliomyélite

Dakar — Le président de la commission polio du Rotary Sénégal, Daniel Kouedou, préconise d'insister sur la vaccination pour se mettre à l'abri d'un retour de la poliomyélite dont le virus continue de circuler dans le monde même si certains pays ont réussi à l'éradiquer.

« Au Sénégal, la poliomyélite a été éradiquée, le virus ne circule plus. Par contre le virus circule encore dans le monde notamment dans deux pays, le Pakistan et l'Afghanistan, et tant que ce virus sauvage circule, on n'est pas à l'abri », a-t-il alerté.

Le docteur Kouedou intervenait samedi, à Dakar, dans le cadre d'une récolte de don combinée à une randonnée pédestre et à vélo, en prélude de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, commémorée le 24 octobre.

« Les gens voyagent, circulent et le virus peut revenir. D'où l'importance d'insister sur la vaccination », a prévenu le gynécologue de formation, selon qui la poliomyélite est une maladie qui peut bel et bien être éradiquée dans le monde.

Mais pour ce faire, « il faut continuer la vaccination qui coûte chère. « C'est pourquoi les rotariens se mobilisent chaque année pour lever des fonds devant servir à financer la vaccination dans le monde », a-t-il souligné.

C'est ce qui explique selon lui la participation de tous les clubs Rotary du Sénégal à la marche tenue ce samedi à la Place du Souvenir africain pour souligner l'importance de la vaccination contre la poliomyélite.

%

Le Rotary International ayant promis de lever chaque année 50 millions de dollars, chaque club doit réunir 1500 dollars et chaque rotarien 10 dollars pour financer la vaccination. Les fonds ainsi collectés sont envoyés à l'Organisation mondiale de la Santé pour l'achat de vaccins contre la poliomyélite, a signalé le docteur Kouedou.

Parlant de la situation du Sénégal, il a expliqué que le pays a atteint un taux de vaccination de « 80%, donc on a 20% des enfants qui ne sont pas vaccinés. C'est à ces gens-là qu'on va parler pour leur dire aller vacciner vos enfants », a-t-il lancé.

Le Sénégal a presque éradiqué la maladie « à 99,9% », mais il faut « encore lever des fonds pour continuer à financer la vaccination », a-t-il insisté, avant de rappeler que la poliomyélite « est une maladie virale qui atteint souvent les enfants de 0 à 5 ans et qui les paralyse et va même jusqu'à les tuer. Or, il existe « un vaccin extrêmement efficace » qui protège les enfants contre le risque de contracter cette maladie.