Togo: Eradiquer la polio, c'est possible

La Commission européenne, la Banque européenne d'investissement et la fondation Bill et Melinda Gates ont annoncé la mise en place d'un nouveau partenariat de financement afin d'éradiquer la poliomyélite et garantir un meilleur accès aux innovations en matière de santé.

Plus d'un million enfants âgés de 0 à 5 ans ont été vaccinés contre la polio ces dernières années au Togo.

Les autorités mènent des campagnes régulières.

Comme il n'existe pas de traitement, la prévention est la seule option.

Le vaccin antipoliomyélitique, administré à plusieurs reprises, confère à l'enfant une protection à vie.