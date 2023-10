Liberia: Les résultats définitifs confirment le second tour entre George Weah et Joseph Boakai

George Weah et Joseph Boakai vont bien s'affronter lors d'un second tour extrêmement serré, selon les résultats définitifs annoncés ce mardi par la commission électorale.

Environ 7 000 voix séparent les deux hommes. George Weah a recueilli 43,83% des voix et Joseph Boakai, 43,44% lors du premier tour de la présidentielle au Liberia. Ces résultats viennent confirmer la tendance donnée par les résultats provisoires depuis une semaine. Seuls les résultats de quelques bureaux de vote dans les comtés de Nimba, Sinoe, et Montserrado étaient attendus, car les électeurs de ces zones ont dû revoter.

Aucun des deux principaux candidats n'a donc pu réunir le nombre de voix nécessaires pour atteindre une majorité absolue. La course est désormais ouverte pour récupérer les voix des candidats éliminés au premier tour. Sur les 18 outsiders, aucun ne dépasse les 3%. Le candidat en troisième position, Edward Appleton, est loin derrière les deux rivaux. Il a obtenu 2,2% des voix. Il reste trois semaines avant le second tour qui doit avoir lieu le 14 novembre. Durant ce temps, chacun des candidats va devoir aller séduire les électeurs des petits candidats.

George Weah, malgré sa grande popularité auprès de la jeunesse, a fait de nombreux déçus. Les conditions de vie des plus démunis ne se sont pas améliorées et la corruption a progressé sous sa présidence. Joseph Boakai, lui, a promis d'améliorer la vie des plus démunis, mais il a noué des alliances avec des barons locaux, notamment l'ancien chef de guerre Prince Johnson, ce qui pourrait jouer en sa défaveur.

Selon la commission électorale, près de 114 000 bulletins ont été invalidés lors du premier tour. Une perte liée au manque de lisibilité de cette élection, estime le politologue Abdullah Kiatamba. « Le processus devrait être beaucoup plus simple et intuitif au second tour », affirme ce chercheur. Et le taux de participation a été de 58,86%. Là aussi, il va falloir aller chercher les voix de ceux qui ne se sont pas déplacés au premier tour.