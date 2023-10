Afrique: Boxe - Réaction de Francis Ngannou après sa prestation héroïque face à Tyson Fury

Francis Ngannou vs Tyson Fury

Certains l'annonçaient perdant d'avance, voire même parti pour une déroute. À la place, Francis Ngannou a livré un combat d'excellente facture, au-delà de toutes les espérances, poussant Tyson Fury à rendre une bien pâle copie. Néanmoins, c'est bel et bien l'Anglais qui a gagné sur décision partagée.

Le « Gypsy King » a certes été déclaré vainqueur, mais c'est bien le Camerounais qui a fait sensation.

Ngannou, qui participait à son premier combat de boxe professionnel, a mis Fury au tapis au troisième round, mais n'a pas pu remporter la victoire. Acclamé par le public lors des dernières minutes du combat, le champion de 37 ans s'est exprimé en fin de rencontre. « Maintenant, je sais que je peux le faire! Je me sens très bien, je suis très heureux. Je remercie les organisateurs pour cet accueil et pour m'avoir donné cette opportunité. Je suis prêt à revenir. S'ils veulent le refaire, je suis prêt. C'était mon premier combat de boxe, je reviendrai, je vais travailler encore plus fort. Au départ j'étais un peu nerveux mais maintenant, je sais que je peux le faire! » a déclaré Francis Ngannou.

De son côté le Britannique avoue que son face-à-face avec le « Predator » peut constituer son choc le plus dur ces dix dernières années. « Peut-être mon combat le plus dur des dix dernières années. C'est un puncheur un peu maladroit mais très dangereux car il frappe très dur. J'ai eu du mal à contrer, c'est vraiment un très bon combattant. C'était peut-être mon combat le plus dur des dix dernières années. Je ne peux pas vous dire si c'était serré mais je pense que j'ai gagné. » s'est exprimé Tyson Fury au micro de TNT Sports.

Le champion américain Mike Tyson, qui a entraîné Francis Ngannou ne partage pas le verdict du combat « Tout le monde connaît le résultat ».