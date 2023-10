Cameroun: Combat héroïque de francis ngannou

Tous les spécialistes de la boxe sont unanimes. Ngannou a gagné le combat d'hier qui l'opposait à Tyson Fury. C'est comme cela la boxe professionnelle, c'est un sport sensation. Elle a ses réalités. Il faut accepter le résultat tel qu'il se présente. Ce qu'on sait et qui a été visible par tous, c'est le fait que Tyson Fury ait effleuré le désastre devant un débutant qu'il avait longtemps sous-estimé. Et il a dû remercier tous les dieux lorsque la fin du combat a retenti, parce que le novice qu'on disait l'a fait entrer dans le doute tout au long des dix rounds.

Incroyable. Ngannou a tenu dix rounds sans tituber. Excellent et élégant boxeur avec toutes les finesses qui entourent le noble art la journée d'hier fait de lui désormais une légende vivante. C'est d'abord l'Arabie Saoudite que nous devons saluer et féliciter avec une organisation hors norme. On aurait dit qu'on était dans une autre planète avec la lueur et le parterre des stars venues vivre l'événement. Il y avait Kanye West, Holifield , Mike Tyson, Sugar ray Leonard, Lorry Holmes, Spink, Ronaldo brésilien, Ronaldo Cristiano, Samuel Eto'o, Rio Ferdinand, Eminem, Camaro Ousmann, Israël Adesanya, sans oublier la famille de Ngannou avec en premier plan sa maman.

Les acteurs du cinéma et bien d'autres s'étaient donnés aussi rendez-vous hier à Ryad ; ville devenue pour la circonstance la capitale du Monde. 4 milliards de téléspectateurs ont regardé le combat. C'est le premier grand évènement de ce siècle qui a réuni tant de monde mettant un camerounais à l'honneur. Le combat a commencé après minuit ; avant le début, il y a eu l'entrée triomphale des combattants ; chacun ayant revêtu sa tenue d'apparat, somptueuse et carnavalesque montrait ce qu'il a de sublime en lui.

Il y avait des cris dans la foule adressés à l'endroit de Ngannou, le premier round se passe dans l'observation, Ngannou a les mouvements dans les jambes; ce qui le fait pousser Fury dans ses retranchements. Il va même d'ailleurs stabiliser le milieu du ring pendant que le champion en titre tourne autour de lui, celui-ci le saisit à tout moment l'empêchant de combattre. Survient le troisième round, Ngannou prend ses responsabilités, deux fois Fury avance vers lui, à la troisième avancée, Ngannou lâche un coup de la gauche ; Fury est durement touché à la face ; il vacille et s'écroule sur le ring, la photo fait le tour du monde avant la fin de ce troisième ring.

Le public hurle, Fury se relève, le vrai combat peut maintenant commencer. Les autres rounds sont dominés par Ngannou qui prend confiance et fonce. Le duel se termine par cette domination de NGannou devant un Fury qui tourne en rond sur le ring. Il dira à la fin du combat : « je viens de faire le combat le plus difficile depuis 10 ans. Quant à Ngannou il déclare : « je me sens bien. "Je suis satisfait. Ça n'a pas été en ma faveur, mais je tiens à remercier Riyadhseason et l'Arabie Saoudite de m'avoir donné l'opportunité de prouver aux gens qu'ils avaient torts, une fois de plus... Je suis un combattant et je suis prêt à me battre à tout moment, c'était mon premier combat de boxe, je ne cherche pas d'excuse, mais je sais que je deviendrai meilleur." A la fin, c'est son entraîneur qui était dans l'euphorie totale, Mike Tyson. Ce dernier a été ovationné comme un faiseur de champion.

Mike a permis un rapprochement nord-sud ; hier le nom du Cameroun a retenti dans le monde entier comme en 1990 lors de la coupe du monde en Italie, l'hymne national a joué pendant que le monde entier était en silence pour l'écouter, grâce à Ngannou, un garçon qui a pris son destin en main. Il y a quelques années en traversant tous les risques d'un parcours épineux. Ngannou un garçon humain dans son essence. De nombreux témoignages de sa générosité fusent de partout.

Quand il est au Cameroun, l'endroit où il réside, on reconnaît sa présence par les dons qu'il fait à la communauté. J'ai ce témoignage vibrant d'une avocate qui réside à l'omnisport et qui m'a révélé qu'elle était surprise un soir, de recevoir les jeunes du quartier venus lui remettre un casier de bière de la part de Ngannou. Ce dernier était de passage chez sa soeur au quartier vulgairement appelé Mfandana et a offert à boire à tout le quartier. Merci, à Ngannou, l'exploit s'est réalisé. Il est entré dans l'histoire et cette image, qui fait le tour du monde, parlera à la postérité.