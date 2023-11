Afrique: Le Sénégal, seul pays ouest-africain participant à l'expo horticole «Doha 2023» - Abdou Karim Fofana magnifie «le rang et la culture diplomatiques» de Dakar

Le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a procédé lundi dans la capitale qatarie, au lancement officiel du pavillon Sénégal, seul pays de l'Afrique de l'Ouest participant à l'exposition internationale horticole de Doha. Une occasion pour lui de magnifier « le rang et la culture diplomatiques » de notre pays.

(Doha) Accompagné d'une forte délégation composée de ses conseillers technique, de la Présidente du Conseil d'administration (Pca) de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Marième Thiam Babou, entre autres personnalités de son département, le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, a procédé, ce lundi, à l'ouverture officielle du pavillon Sénégal à l'exposition horticole qui se tient à Doha.

Il a été accueilli sur les lieux par Zahra Iyane Thiam, commissaire général de la section Sénégal et de l'Ambassadeur de notre pays au Qatar, Mouhamed Habibou Diallo, en présence des représentants du corps diplomatique africaine accrédité à Doha.

Face à la presse au terme d'une visite guidée effectuée au niveau du parc Al Bidda en compagnie de Bader Al Dafa, commissaire général de l'expo horticole 2023, Abdou Karim Fofana a salué le succès de l'événement notamment du côté sénégalais.

« Cette exposition est une institution très reconnue dans le monde, elle fait partie du top 10 des plus grands événements du monde et le président de la République a tenu à ce que le Sénégal soit présent pour montrer ce que nous faisons de plus important en matinée de développement horticole », a d'emblée fait remarquer le porte-parole du Gouvernement. Il ajoute : « Le commissaire général m'a dit que depuis le début, plus de 100 mille visiteurs ont été enregistrés et pour le pavillon du Sénégal, plus de 5000 visiteurs sont notés, dans le week-end ».

Pour cette année, le Sénégal est le seul pays ouest-africain à prendre part à l'exposition de Doha. Mais pour M. Fofana, « cela s'explique par notre rang et culture diplomatique », rappelant que « le Sénégal a une grande tradition d'échanges avec les pays. C'est pourquoi le président de la République, Macky Sall, tient à ce qu'à chaque fois qu'il y a de grands rendez-vous internationaux que notre pays soit hautement représenté ».

A l'en croire, cette participation permet à l'Asepex de porter l'exportation des produits ou services sénégalais et d'ouvrir les portes aux entreprises locales dans les marchés à l'export. Même si, a-t-il fait constater, « nos exportations ont beaucoup évolué depuis le début de ma mise en oeuvre du Plan Sénégal émergent (Pse) ».

Mieux, a souligné le ministre du commerce et des Petites et Moyennes entreprises, l'exposition de Doha sera également bénéfique aux participants surtout en termes d'échanges et de transferts de compétence. «Dans ce type d'évènement, il y a toujours du donner et du recevoir. On montre ce qu'on fait de mieux, mais vient aussi, en toute humilité apprendre, voir ce que les autres font de mieux. C'est toujours cet aspect coopération, échanges permet à l'Asepex de pousser le service public, mais surtout le secteur privé à en tirer », a indiqué Abdou Karim Fofana.

En définitive, le ministre a salué « une grande réussite », assurant que d'ici le mois de mars 2024, « beaucoup d'institutions, d'associations, qui sont dans l'horticulture viendront tour à tour pour montrer le savoir-faire sénégalais ».

Le satisfécit de quelques ambassadeurs africains

Venu prendre part à la cérémonie d'inauguration du pavillon Sénégal sur invitation de son homologue sénégalais, l'ambassadeur du Niger à Doha, Karim Soumana, a exprimé sa satisfaction pour la réussite de cette exposition par le Sénégal, pays où il a passé une partie de sa vie.

« Cela me fait plaisir, le Sénégal, c'est ma maison, parce que j'ai grandi là-bas. C'est un pays que je connais très bien. Ce que j'ai vu ici est impressionnant, ils ont fait un travail remarquable, c'est une vraie réussite », a-t-il notamment régi. Le chef de la représentation diplomatique nigérienne au Qatar dit espérer voir la présence du Sénégal tout au long des six mois. « Cela fait plaisir de voir l'un des premiers pays africains inaugurer son pavillon. Et c'est toujours un plaisir de voir les frères sénégalais ».

Fraîchement nommé ambassadeur de Madagascar à Doha, Rajoelison Herila Ramaniraka s'est également réjoui de la « belle » participation du Sénégal à l'exposition horticole internationale. « Je félicite le Sénégal de par son ouverture de pavillon, ce n'est pas seulement un Sénégal, mais pour tout l'Afrique », a-t-il déclaré.

M. Herila Ramaniraka annonce son installation « très prochainement » dans la capitale qatarie. « On est en train de préparer notre arrivée à Doha, mais en attendant, je représente mon pays à cette exposition qui revêt une importance capitale », a ajouté le diplomate malgache.

(envoyé spécial)