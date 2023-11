Afrique: Akinwumi Adesina à l'ouverture de l'Africa Investment Forum - « L'Aif est hautement innovant et 100% transactionnel »

L'édition 2023 de l'Africa investment Forum (Aif) a été ouverte ce 8 novembre à Marrakech au Maroc. Dans son discours d'ouverture, le président de la Banque africaine de développement (Bad) a déclaré que l'Africa Investment Forum est le lieu où les projets bancables en Afrique rencontrent les investisseurs, où les investisseurs rencontrent les chefs d'État et de gouvernement dans les boardrooms d'investissement, où les investissements sont facilités, où les risques sont gérés et où les transactions sont conclues.

Selon M. Adesina, de nombreuses conférences internationales s'intéressent aux opportunités d'affaires en Afrique. Cependant, a-t-il dit, aucun autre rassemblement n'a été aussi stratégique et important en termes de pouvoir de mobilisation et de capacité à galvaniser l'action en faveur de l'investissement sur le continent que l'Africa Investment Forum, le plus grand marché de l'investissement en Afrique.

«Ce qui rend l'Africa Investment Forum unique et remarquable, c'est qu'il est hautement innovant et 100 % transactionnel. Il n'existe aucun autre forum d'investissement mondial semblable à celui-ci. Nous développons et sélectionnons des projets, réduisons les coûts et les risques liés aux transactions et accélérons la conclusion des accords. Nous améliorons également l'environnement général des affaires dans lequel les projets et les investissements sont structurés, développés et réalisés », a expliqué le patron de la Bad.

%

Notre objectif, a fait savoir Akinwumi Adesina, est simple : faciliter l'atterrissage des investissements en Afrique.

Il a révélé que depuis son lancement en 2018, l'Africa Investment Forum a attiré plus de 16 500 participants et généré près de 143 milliards de dollars d'intérêts d'investissement. Le président de la Bad a souligné que lors des Market Days 2022 de l'Africa Investment Forum, le corridor autoroutier Abidjan-Lagos a suscité 15,5 milliards de dollars d'intérêts d'investissement. A son avis, ce corridor transformera toute la région de l'Afrique de l'Ouest et accélérera l'intégration régionale et le commerce. L'année dernière également, a rappelé le président Adesina, le corridor ferroviaire de l'Afrique de l'Est, qui relie la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Burundi, a suscité 3,6 milliards de dollars d'intérêt d'investissement.

«Nous sommes ravis de voir que l'Africa Investment Forum a, jusqu'à présent, comblé des déficits d'investissement d'une valeur de 11 milliards de dollars, dans les domaines du gaz naturel liquéfié, des énergies renouvelables, de l'agro-industrie, de la fabrication industrielle, de l'industrie créative, du logement et des transports », a salué Akinwumi Adesina. Selon lui, il est temps à nouveau de passer à l'action en matière d'investissement. Il a indiqué que c'est le moment de recommencer !

«Alors, recommençons ! Au cours des 72 prochaines heures, j'appelle les investisseurs à profiter des boardrooms qui seront présidées par des chefs d'État et de gouvernement. Soyons concrets, audacieux et décisifs. Les boardrooms ont été bien préparées. Elles présentent des opportunités d'investissement dans différents secteurs. Le temps presse. Les promoteurs de projets sont là. Les investisseurs sont là. Les chefs d'État et de gouvernement sont là. Et les institutions financières sont là. Alors, que les transactions commencent ! », a lancé le président de la Bad.