Afrique: 1 milliard de dollars US d'Afreximbank pour le secteur créatif

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a augmenté le financement disponible pour le secteur créatif de 500 millions de dollars US à 1 milliard de dollars US. L’annonce a été faite par Mme Kanayo Awani, Vice-Présidente Exécutive d’Afreximbank.

C’était à l’ouverture, ce jeudi 9 novembre du sommet Nexus de l'Afrique créative sur le thème "Un peuple, uni dans la culture, créant pour le monde", organisé dans le cadre de la Foire commerciale intra-africaine 2023 qui se tient du 9 au 15 de ce mois au Caire, la capitale égyptienne.

(Envoyé spécial au Caire) - Lors du sommet Nexus de l'Afrique créative, un événement capital qui marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la créativité, de l'innovation et de la collaboration en Afrique, il a été également annoncé que l’Afreximbank dispose actuellement d'une réserve de plus de 600 millions de dollars.

Une enveloppe destinée à des transactions dans les domaines du cinéma, de la musique, des arts visuels, de la mode et du sport, allant de billets d'une valeur de 2 millions de dollars à des transactions dépassant largement les 150 millions de dollars.

Un élan motivé par le fait que l'Afrique et sa diaspora commencent à prendre la place qui leur revient dans la chaîne de valeur de l'industrie créative et culturelle mondiale.

Mais, précise Mme Awani, les acteurs du continent sont pleinement conscients qu’ils ont du pain sur la planche s’ils veulent, en tant qu'industrie collective, exploiter et soutenir cette trajectoire de croissance.

Pour ce responsable d’Afreximbank, l'Afrique est un continent débordant d'éclat artistique, de cultures vibrantes et d'histoires inédites. « Des couchers de soleil sahariens chatoyants aux rythmes des villes animées, il y a une riche tapisserie d'inspiration qui attend d'être tissée en chefs-d'œuvre qui captiveront le monde », estime-t-elle.

A son avis, il urge d'exploiter ce potentiel créatif et de mettre en valeur l'immense talent qui se trouve à l'intérieur de nos frontières élargies en tant qu'Afrique mondiale.

Une ascension de l'Afrique dans l'écosystème créatif mondial malgré le 1% dans l’industrie culturelle mondiale

L'Afrique et sa diaspora sont en plein essor dans toutes les facettes des industries créatives et culturelles, notamment le cinéma et les productions audiovisuelles, la musique, les arts et l'artisanat, le sport, la mode et même les arts culinaires. Malgré cet embelli, le continent ne semble pas exploiter le plein potentiel de son industrie culturelle.

Pour le corroborer, la vice-présidente d’Afreximbank brandit les statistiques de l'Unesco qui estime que, globalement, les industries culturelles et créatives génèrent environ 2,25 billions de dollars par an et emploient 30 millions de personnes dans le monde.

« Bien que l'Afrique ne représente qu'un pour cent de cette production, nous avons assisté, au cours des cinq à dix dernières années, à des poussées de croissance qui témoignent de l'ascension de l'Afrique dans l'écosystème créatif mondial ».

A titre d’exemples, Kanayo Awani a cité l'Unesco qui stipule que les industries cinématographiques et audiovisuelles en Afrique représentent 5 milliards de dollars du PIB, emploient environ 5 millions de personnes et ont le potentiel de créer plus de 20 millions d'emplois et de générer 20 milliards de dollars de revenus par an.

A l’en croire, le récent rapport que l'organisme onusien a réalisé sur la mode intitulé "Le secteur de la mode en Afrique : Tendances, défis et opportunités de croissance", montre les nouvelles opportunités de développement international des marques africaines grâce à la croissance du commerce électronique, avec des exportations annuelles de textile, de vêtements et de chaussures s'élevant à 15,5 milliards de dollars.

D’après elle, le rapport note également que l'Afrique organise 32 semaines de la mode chaque année. Ce qui témoigne de l'abondance de talents dans les domaines de la haute couture, de l'artisanat et de l'habillement. Avant d’aviser qu’une augmentation de 42 % de la demande de haute couture africaine est attendue au cours des dix prochaines années.

Avant de poursuivre que dans le domaine de la musique, les plus grands analystes commerciaux, de Billboard Pro à Bloomberg, s'accordent sur un point : "L'avenir de la musique mondiale est africain ".

Pour elle, la domination des tubes d'été par les artistes Afrobeats et Amapiano, les maisons de presse mondiales qui signent des artistes africains à un rythme record, les tendances Tik Tok virales avec la musique africaine, indiquent que la porte d'une grande opportunité mondiale s'est ouverte pour la musique africaine.

La vice-présidente d’Afreximbank se réjouit de voir les artistes africains, comme Burna Boy, Davido, Black Coffee, Diamond Plutnumz, Tems et tant d'autres, remplissent les stades et les salles de spectacle du monde entier.

17,5 milliards de dollars Us de revenus du streaming musical en 2022

Pour confirmer la bonne tendance de l’industrie, Mme Awani a cité le rapport 2023 de Statisca qui confie que les revenus du streaming musical en 2022 ont atteint 17,5 milliards de dollars américains dans le monde.

Ce qui, à l’en croire, est le chiffre le plus élevé jamais enregistré et plus de six fois le chiffre de 2015, qui était de 2,7 milliards de dollars.

Elle affirme que Les revenus du streaming musical représentent désormais plus de 67 % du total des revenus de la musique enregistrée dans le monde.

Avant d’aviser que Dataxis prévoit que les revenus annuels du streaming musical en Afrique passeront de 92,9 millions de dollars US en 2021 à 314,6 millions de dollars US en 2026.