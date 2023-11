Afrique: Le prix du meilleur ouvrage africain de fiction ou de non-fiction lancé au Caire

(De gauche à droite) Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive - IATB, Afreximbank ; S.E. Jean-Louis Ekra, ancien président, Afreximbank ; Didier Drogba, ancien footballeur professionnel et fondateur de la Fondation Didier Drogba ; S.E. Prof. Benedict Oramah, président et président du conseil d'administration d'Afreximbank ; Mme Chinelo Oramah ; Hugues Fabrice Zango, médaillé olympique et médaillé d'or aux championnats du monde d'athlétisme ; Chimamanda Ngozi Adichie, romancière primée, et Arit Okpo, journaliste.

L'éditeur du meilleur ouvrage africain de fiction ou de non-fiction sera consacré en 2024. C'est suite au lancement du prix CANEX en Afrique lancée ce jeudi 9 novembre au Caire. Ceci, dans le cadre d'un partenariat entre la célèbre romancière Chimamanda Adichie et Narrative Landscape Press, avec Le Sommet de la créativité africaine (Canex) et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

(Envoyé spécial au Caire) - Conçu pour être décerné à l'éditeur du meilleur ouvrage africain de fiction ou de non-fiction, et dont le premier lauréat sera honoré lors du Week-end de CANEX en 2024, le prix annuel sera ouvert aux écrivains de l'ensemble du continent africain. Il a été lancé en marge du l'IATF2023, le plus grand salon du commerce et de l'investissement en Afrique, a ouvert ses portes le 9 novembre et se poursuivra jusqu'au 15 novembre 2023.

Les équipes d'Afreximbank font savoir que lors du lancement, dans le cadre du sommet de CANEX qui se tient parallèlement à la troisième foire commerciale intra-africaine (IATF2023), Mme Adichie, qui était accompagnée d'Eghosa Imaseun, écrivain et éditeur de Narrative Landscape Press, s'est inspirée de son expérience dans l'organisation d'un atelier annuel d'écriture créative, qui compte Imaseun parmi ses anciens élèves, pour créer et annoncer le prix.

« CANEX est synonyme d'espoir - l'espoir de voir se multiplier les histoires africaines », a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter : « Nous avons besoin de plus d'histoires africaines parce que les histoires sont importantes. Les histoires peuvent ôter la dignité, mais elles peuvent aussi la restaurer. Les histoires façonnent la politique et les perceptions ».

La même source rapporte que Mme Adichie a affirmé que les œuvres créatives de fiction et de non-fiction soumises par les écrivains seront examinées par une équipe de juges expérimentés qui en sélectionnera une longue liste avant de la réduire aux meilleures œuvres. Et de préciser que la qualité de l'écriture, de l'édition et de la production sera le critère d'évaluation des œuvres.

Selon toujours Afreximbank, le prix CANEX de l'édition en Afrique fait partie d'un programme d'intervention stratégique dans le cadre de la Fabrique du livre de CANEX et vise à mettre en valeur et à élever la chaîne de valeur du livre africain et à accroître les capacités dans ce secteur.

La Banque confie que la Fabrique du livre de CANEX cherche à favoriser une culture littéraire et à promouvoir des pratiques commerciales durables au sein de l'industrie.

D'après elle, le programme propose également un atelier d'écriture annuel panafricain et un bulletin d'information trimestriel destiné aux acteurs de l'industrie du livre et de l'écriture en Afrique.

Cette institution fait savoir que Benedict Oramah, président du conseil d'administration d'Afreximbank, a déclaré que la banque soutenait le prix en raison du besoin pressant d'assurer la reconnaissance des talents africains.

« Il est nécessaire de créer une plateforme pour reconnaître les talents africains dans notre propre contexte local afin qu'ils ne soient pas toujours en compétition pour des prix provenant d'autres juridictions », a-t-il déclaré.

D'après la même source, le Pr Oramah a déclaré que les ambitions d'Afreximbank pour le prix étaient très élevées et que l'objectif était de voir se concrétiser un équivalent africain des prix mondiaux de l'édition.

Avant de rappeler que le programme CANEX, mis en place par Afreximbank, vise à faciliter le développement et la croissance des industries créatives et culturelles en Afrique et dans la diaspora africaine.

Il propose une série d'instruments de financement et de non-financement ainsi que des interventions visant à soutenir le commerce et l'investissement dans le secteur créatif africain.

Le monde du sport a également pris part à ce CANEX. Il a été représenté par la star africain et mondial, Didier Drogba, ancien footballeur professionnel et fondateur de la Fondation Didier Drogba. Il avait à ses côtés le Burkinabè, Hugues Fabrice Zango, médaillé olympique et médaillé d'or aux championnats du monde d'athlétisme qui s'engagent pour l'essor du secteur créatif africain.