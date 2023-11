Tchad: Le HCR s'inquiète d'un fort afflux de réfugiés soudanais du Darfour occidental

Le Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, demande la « fin immédiate des combats et le respect inconditionnel de la population civile » dans le Darfour occidental, au Soudan.

La région du Darfour occidental connaît, depuis le début de ce mois de novembre, d'importants combats et des violences contre les civils, au fur et à mesure que les Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti renforcent leur contrôle sur la zone.

Selon le communiqué du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus de 800 personnes auraient ainsi été tuées, à Ardamata, où se trouvait un camp de déplacés. Des milliers d'autres personnes ont rejoint les camps de réfugiés au Tchad, provoquant l'inquiétude des humanitaires, déjà débordés, comme le souligne, à RFI, Laura Lo Castro, représentante du HCR au Tchad : « Il y a eu ces combats et les FSR ont réussi à gagner et après, ils se sont déplacés vers Al-Fashir. Donc, ce que nous comprenons, c'est qu'ils ont laissé derrière eux les milices, les Janjawids, qui ont commencé à faire des massacres horribles. »

« On pourrait facilement arriver à 20 000 personnes »

« Depuis ce moment-là, au Tchad, nous avons reçu, poursuit-elle, au point d'entrée d'Adre, 9 500 personnes qui ont ainsi passé la frontière entre le 1er novembre jusqu'à aujourd'hui. Mais cela concerne juste un point d'entrée. Ensuite, nous avons commencé à avoir des informations comme quoi il y aurait au moins 4 ou 5 points d'entrée où les personnes réfugiées sont en train de franchir pour venir au Tchad. Donc, on pourrait facilement arriver à 20 000 personnes ».

%

Depuis le début du conflit soudanais en avril, on compte près de 5 millions de déplacés et plus d'1,2 million de réfugiés dans les pays voisins dont, au moins, 450 000 au Tchad.

À lire aussiGuerre au Soudan: l'afflux de réfugiés soudanais au Tchad, une «crise majeure» pour Médecins sans frontières