Madagascar: Election présidentielle - Le Collectif des candidats appelle les Malgaches à l'abstention

Après avoir boycotté la campagne électorale, le Collectif des candidats persiste à croire en l'irrégularité de cette présidentielle et appelle ainsi les Malgaches à choisir la voie de l'abstention.

Il ne reste plus que deux jours et les Malgaches choisiront celui qui sera à la tête du pays pour les 5 années à venir. Jamais une élection n'a suscité tant de débats. Jusqu'aux derniers jours de campagne, le bras de fer entre le Collectif des candidats et le camp du président sortant reste virulent. La tenue du premier tour de l'élection pour ce 16 novembre se trouve parmi leurs points de divergences.

Hier, après un mois de manifestation, le Collectif des candidats a appelé les Malgaches à s'abstenir de voter lors de cette présidentielle. « Nous ne sommes pas contre les élections mais contre celle du 16 novembre. Il s'agit d'une élection truffée de fraudes et elle n'est pas propre », a-t-il fait noter avant de soutenir que « s'obstiner à maintenir cette date pour la présidentielle n'assurera pas la stabilité et plongera le pays dans un autre gouffre ».

Record

Lors de son « faradoboka », le président sortant, Andry Rajoelina a, quant à lui, demandé à la population d'aller aux urnes ce 16 novembre. « Allons aux urnes, nous n'avons plus besoin de crise politique », a-t-il expliqué devant un Coliseum peint en orange, tout en lançant des pics au Collectif des candidats qu'il considère « avoir peur des élections ». En tout cas, il faut s'attendre à un taux d'abstention record si le Collectif des candidats arrive à convaincre ses partisans à boycotter l'élection.

Faut-il rappeler qu'à l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, celle de 2018, l'abstention était de 46,77%. À l'issue du second tour, la participation a été sensiblement plus faible 48,09%, donc une abstention de 51,91%. Alors qu'en 2013, on parlait déjà d'un taux d'abstention historique. Il n'a jamais été aussi élevé pour une élection présidentielle. De 39% au premier tour, il est passé à presque 50% le 20 décembre selon les chiffres provisoires de la commission électorale indépendante.

Légitime

Le Collectif des candidats a réitéré son opposition à la tenue de cette élection. Pour la journée d'hier, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Hajo Andrianainarivelo, Jean-Jacques Ratsietison, Roland Ratsiraka et Auguste Paraina ont choisi de reprendre la marche pacifique du côté d'Itaosy après une semaine de tentative pour prendre la Place du 13 mai.

Durant leur prise de parole, ils ont tenu à expliquer le danger que présente cette élection. « Si vous n'allez pas aux urnes, cette élection perdra sa crédibilité et même si le candidat numéro 3 l'emporte dès le premier tour, il ne sera pas légitime », a-t-on soutenu. Après la « chaîne humaine » avec le « Hetsika fotsy » à Anosy, ils ont tenu une marche à Itaosy avant de rencontrer les émissaires de la SADC pour faire part de leur position par rapport à cette élection.

En tout cas, le Gouvernement reste ferme sur la tenue du premier tour de l'élection et a indiqué, à travers le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique, et des Lois sociales, que la journée du 16 novembre 2023 est déclarée chômée et payée partout sur le territoire de la République de Madagascar.