Afrique: Guerre - Le chef de l'armée al-Burhan a rencontré le président kényan Ruto à Nairobi

Le chef de l'armée soudanaise et président du conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré le président du Kenya, William Ruto, ce 13 novembre 2023 à Nairobi. L'occasion pour les deux dirigeants d'évoquer la guerre soudanaise qui dure depuis le 15 avril. Détails.

Le chef de l'armée soudanaise et président du conseil de souveraineté était au Kenya ce 13 novembre 2023. À Nairobi, le général Abdel Fattah al-Burhan s'est entretenu avec le président William Ruto. Les deux hommes ont évoqué le conflit qui oppose le camp d'al-Burhan à celui du général Mohamed Hamdan Dogolo dit « Hemedti », commandant des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) depuis le 15 avril 2023. Cette rencontre, qui s'est faite en toute discrétion, intervient après plusieurs mois de froid entre al-Burhan et Ruto.

D'après l'armée soudanaise, c'est à l'invitation du président kényan que le général s'est rendu à Nairobi. Dans un communiqué conjoint, les deux hommes reconnaissent « la lenteur des progrès » des négociations de Jeddah sur la guerre au Soudan, amorcées par les États-Unis et l'Arabie saoudite.

Ils demandent la convocation urgente d'un sommet de l'Intergovernmental Authority on Development (Igad), l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'organisation régionale de la Corne de l'Afrique.

Sur son compte X, William Ruto assure également que le général al-Burhan « a accepté de travailler à la mise en place d'un cadre pour un dialogue inclusif ».

There is an urgent need to find a lasting solution for the conflict in Sudan. The Jeddah Process must be accelerated towards cessation of hostilities in the country. pic.twitter.com/GeE8cOUHsH-- William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) November 13, 2023