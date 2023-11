Soudan: Victime d'une 'guerre oubliée', la population demande aux religieuses de ne pas partir - 'Tant que vous êtes là, nous avons de l'espoir'

Khartoum — Les Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) missionnaires à Khartoum, dont la maison a été touchée par une bombe le 3 novembre dernier, se portent bien.

"Ce fut une belle surprise, parce qu'il est difficile pour elles de trouver le bon moment pour se connecter", a dit Sœur Chiara Cazzuola, Mère Générale des FMA, à propos d'un appel téléphonique reçu de la communauté des FMA de Khartoum, le samedi 11 novembre. "Les sœurs rapportent que, grâce à Dieu, elles vont bien, même si tout autour de leur maison a été bombardé, à tel point qu'il est difficile de voir où elles se trouvent. Alors que de l'intérieur elles ne percevaient pas pleinement la gravité de ce qui s'était passé, des personnes de l'extérieur ont vu les dégâts causés par le bombardement de leur maison et sont allées voir si les sœurs étaient vivantes, si elles allaient bien et si elles avaient besoin de quelque chose".

"Lors de l'appel téléphonique, raconte Sœur Chiara, on entendait les enfants pleurer avec leurs mères et de nombreux pauvres. Les sœurs accueillent tout le monde, au point de ne pas savoir combien de personnes elles ont chez elles.

"Tant que vous êtes là, nous avons de l'espoir, ne nous abandonnez pas vous aussi", c'est le cri que les gens adressent aux sœurs, leur seul espoir. Et toute la communauté est heureuse de rester sur place.

Sœur Chiara a dit qu'elle était aussi préoccupée par la distance et la difficulté de communication, mais elle est rassurée par la confiance prouvée des sœurs en Marie Auxiliatrice, qui continue à les protéger, et elle demande à toutes les FMA de l'Institut et des communautés éducatives de continuer à implorer sa puissante intercession pour la paix au Soudan et dans toutes les nations du monde déchirées par les conflits.

Selon les estimations de l'ONU, la guerre civile entre l'armée soudanaise et les Forces de Soutien Rapide (Rsf), qui a éclaté le 15 avril, a fait jusqu'à présent 9.000 morts et plus de 6 millions de déplacés.