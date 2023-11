Sénégal: Vers la mise en place d'une station d'observation spatiale à Kédougou

Kédougou 14 nov (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a annoncé que la région de Kédougou pourrait accueillir la station d'observation spatiale que l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES) envisage de mettre en place dans le cadre d'un projet global de recherche astronomique et de surveillance de l'espace.

»Au moins votre avantage, c'est d'avoir les reliefs les plus élevés du Sénégal. Donc, avoir une station d'observation à Kédougou, peut-être dans le département de Saraya, aurait du sens », a-t-il déclaré lors d'un conseil présidentiel pour le développement territorial de Kédougou.

Macky Sall précise que l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES) a prévu la construction d'un observatoire équipé d'un télescope, le premier appareil du genre qui sera acquis par le Sénégal.

Il s'est engagé à créer les conditions d'un développement harmonieux pour la région de Kédougou.

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé en mars dernier sa décision de créer l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), qui sera, selon lui, "un véritable levier pour davantage de découvertes de l'univers".

"J'ai décidé de créer l'Agence sénégalaise d'études spatiales sur laquelle j'ai échangé depuis plus d'un an avec Maram Kaïré au cours de nos rencontres", a-t-il déclaré, à la fin de la projection en avant-première du film documentaire "Star chasers of Sénégal" (Chasseurs d'étoiles au Sénégal) au Grand théâtre national.

Ce film, réalisé par Ruth Berry et coproduit par la télévision scientifique américaine "Nova-PBS" et la société "Terra Mater" de Vienne, en Autriche, retrace la contribution du Sénégal dans les missions scientifiques de la NASA, en racontant l'histoire de l'astronomie africaine à travers l'astronome sénégalais Maram Kaïré.

L'Agence sénégalaise d'études spatiales est dirigée par l'astronome sénégalais Maram Kaïré. M. Kaïré est également un expert en ingénierie des systèmes et réseaux.

Macky Sall séjourne depuis lundi après-midi dans la région de Kédougou dans le cadre d'une tournée économique qui le mènera aussi à Kaffrine et Kaolack (centre).

Peu après son arrivée, il a présidé un conseil présidentiel, au terme duquel il a annoncé un programme d'investissement prioritaire de 600 milliards de francs CFA pour la région de Kédougou, pour la période 2024-2026.

Ce mardi, Macky Sall va procéder à l'inauguration de la route Kédougou-Salémata et au lancement des travaux de la route reliant Mako, Kédougou et Moussala, celle allant de Bandafassi à Dindéfélo, et une autre reliant Bembou, Khossanto et Sabodala.