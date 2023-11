Mali: L'armée affirme avoir pris le contrôle de Kidal, fief des rebelles du Cadre stratégique permanent

L'armée malienne affirme ce 14 novembre 2023 avoir pris la ville stratégique de Kidal (nord), fief de la rébellion du Cadre stratégique permanent.

L'offensive des Forces armées maliennes (Fama) vers Kidal avait repris ce 13 novembre 2023. Les Fama et leurs supplétifs russes s'étaient approchés à une quinzaine de kilomètres du fief de la rébellion du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD).

Ce mardi matin, les Fama annoncent qu'ils ont pris position dans la localité. L'armée malienne et les mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner ont en effet pris position dans la ville de Kidal. Au moins un appareil militaire a même atterri dans cette localité contrôlée depuis 11 ans par les rebelles.

Tout s'est joué dans la nuit de lundi à mardi. La technologie des forces russes qui appuient l'armée malienne a été utilisée. Un expert parle de « techniques d'infiltration avec visions nocturnes ». La même technique a été décisive il y a un peu plus d'un mois, lorsque l'armée malienne et ses partenaires russes ont pris le contrôle de la localité d'Anéfis, située à 100 kilomètres au sud de Kidal.

Kidal en cette fin de matinée est cependant une ville fantôme : les rues sont vides, les populations civiles quittent depuis quelques jours les lieux. Les rebelles du CSP ont quitté aussi la localité et se sont retranchés un peu plus au nord vers Abeïbara, non loin de la frontière avec l'Algérie.

Maintenant, entrer à Kidal et contrôler durablement la ville sont deux choses. Il faut donc suivre la suite des événements et voir quelles sont la stratégie des rebelles d'un côté, et de l'armée et ses partenaires russes de Wagner de l'autre.