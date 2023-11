Afrique: Elim Mondial 2026 / Khaled Narey - « Je suis très heureux d'être là »

Courtisé depuis un certain temps par la Fédération togolaise de football, Khaled Narey dit finalement oui aux Eperviers du Togo. Le néo épervier fait partie de la liste de Paulo Duarte qui disputera les prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026.

« Je suis très heureux d'être là et de retrouver un ami comme Ihlas Bebou que je connaissais déjà. Je suis impatient d'apprendre à connaître tous les autres joueurs aussi, tout comme le staff. Je suis tout simplement heureux d'être là et j'attends mon premier match. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à la question mais c'est le passé. Je suis là maintenant et parlons du présent et du futur. J'ai toujours regardé des matchs du Togo même quand je n'avais pas encore décidé de venir. J'ai toujours supporté l'équipe. Et j'ai eu à jouer avec plusieurs joueurs africains donc je sais un peu ce que ça peut être », a-t-il affirmé.

Le joueur de 29 ans a estimé qu'il faut tout recommencer et surtout affronter les adversaires avec beaucoup de détermination et de sérénité. Le joueur croit en une qualification du Togo pour la Coupe du Monde et espère faire de grandes choses avec la sélection togolaise.

« Je pense que tout le monde commence à 0. Nous avons les mêmes chances que les autres équipes. C'était le sujet quand j'ai discuté avec Serge AKAKPO (le Team manager). Il m'a fait part des progrès de l'équipe et de la nécessité de venir aider aussi l'équipe à continuer sa progression. Je fais partie de cette équipe-là maintenant et je pense qu'ensemble on peut faire de grandes choses. »

En rappel, le Togo jouera en déplacement le Soudan le 16 novembre avant d'accueillir le Sénégal 5 jours plus tard au stade de Kégué à Lomé.