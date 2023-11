Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'enfance - Des jeunes partagent leur expérience avec leurs pairs

En marge des activités de la célébration de la Journée Mondiale de l'enfance, l'Unicef Côte d'Ivoire a initié le tout premier TEDx Abidjan Youth au profit de plus de 300 jeunes. C'était le mercredi 15 novembre 2023 à Abidjan-Yopougon autour du thème :« L'équilibre».

Ce tout premier TEDx Abidjan Youth a été l'occasion pour des enfants et adolescents au parcours atypiques de raconter leur histoire et d'inspirer leurs pairs. L'objectif, selon les initiateurs, est de booster les tout-petits afin de réveiller le génie qui dort en eux. Le TEDx Abidjan Youth a permis à cinq jeunes et adolescents ivoiriens, dont l'âge varie entre 11 et 24 ans, de partager leurs expériences mais la particularité de ces jeunes enfants, c'est qu'ils sont partis du concept qui n'était pas du tout évident. En effet, tout ne jouait pas en leur faveur mais ils ont su s'armer de courage, avoir des ambitions, se fixer des limites au-delà de leurs moyens, au-delà de leurs possibilités pour aller loin et réussir. « C'est un modèle qu'ils ont partagé avec d'autres enfants de leur âge et leur dire que même si on naît dans une famille qui n'a pas de moyens, même si on naît albinos, même si on vit avec un certain handicap, même si le regard des autres enfants n'est pas un regard qui peut nous rendre fier, malgré tout on peut réussir. C'est le message qu'on a fait passer à l'occasion de la journée de l'enfant», a déclaré Jean-François Basse, représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il a lancé un appel aux autorités ivoiriennes afin de créer un cadre favorable pour des enfants qui n'ont toujours pas accès aux services sociaux de base dans l'éducation et/ou dans la santé. Aussi, a-t-il interpellé quant à l'exploitation et à l'abus dont sont victimes les tout-petits.

Cette rencontre a été l'occasion pour Marie-Lucienne N'Guessan, Douflé Anne Penuel, 11 ans en classe de 6ème, Kouamé Mathieu, atteint d'albinisme Kouadio Evrard, drépanocytaire et Ouraga Ange Michel, éco-entrepreneur de partager leur expérience.

Rappelons qu'au cours de la rencontre, le temps de la lecture du discours, Jean François Basse a laissé sa place et son titre à un enfant, faisant de lui le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire.