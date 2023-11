Sénégal: Des « Lions de la Téranga » et le Coach et Ambassadeur national de l'UNICEF, Aliou Cissé, se mobilisent pour l'inclusion des enfants en situation de handicap, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance.

communiqué de presse

DAKAR, le 19 novembre 2023 – A l'heure où le monde entier commémore la Journée mondiale de l'enfance pour rappeler l'urgence de défendre et respecter les droits des enfants, le coach de l'équipe nationale de football et Ambassadeur de l'UNICEF, Aliou Cissé, et certains « Lions de la Téranga » plaident pour la cause des enfants en situation de handicap et l'importance du sport comme facteur d'inclusion sociale au Sénégal à travers une campagne de sensibilisation en collaboration avec l'UNICEF.

Les joueurs de l'équipe nationale et leur coach ont tenu à apporter leur soutien à l'UNICEF pour la protection, l'éducation et la santé des enfants, à travers des messages forts dans une série de vidéos qui sera diffusée sur les plateformes numériques d'UNICEF Sénégal et de ses partenaires à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée ce lundi, 20 novembre 2023.

Le Coach Aliou Cissé, nommé Ambassadeur national de l'UNICEF depuis avril dernier, s'est déjà fortement engagé dans ce plaidoyer estimant "qu'un enfant soit en situation d'handicap ou pas, un enfant est un enfant. Il n'y a aucune différence. L'inclusion du handicap commence lorsque chacun de nous contribue à éliminer les barrières qui les excluent de la société".

Dans son message, il souligne : « Le football, comme la vie est une équipe. Chaque joueur a sa place sur le terrain tout comme chaque enfant a sa place dans notre société », suivi par son défenseur central Moussa Niakhaté qui estime que « chaque enfant a des talents uniques et en les encourageant nous faisons croitre le potentiel de notre société ».

Pour sa part, le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye confie « nous devons, en tant que joueur, montrer l'exemple » alors que son coéquipier et attaquant Limane Ndiaye appelle à « faire équipe pour protéger les enfants contre les violences ». D'autres « Lions » comme Pathé Ciss, et le capitaine Kalidou Koulibaly soutiennent que « que chaque enfant compte et mérite une chance de réussir ».

Tout en saluant l'engagement des « Lions » en faveur des enfants, la Représentante de l'UNICEF estime que "l'inclusion des enfants en situation d'handicap dans tous les aspects de la vie doit être une priorité pour tous. Nous devons leur offrir un environnement leur permettant de participer et contribuer pleinement à la vie en société. C'est notre vision d'un monde digne de chaque enfant où l'inclusion est au coeur de ce que nous faisons, motivée par notre engagement à ne laisser aucun enfant de côté", a indiqué Silvia Danailov.

A propos de l'UNICEF

L'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.

Pour plus d'informations sur le travail de l'UNICEF au Sénégal, visitez-nous au www.unicef.org/senegal

Contact Presse : Moussa Diop, Spécialiste de la Communication, Tél : 221 77 644 33 22 ; modiop@unicef.org