Madagascar: Présidentielle - Andry Rajoelina en tête avec 62,39%

On s'achemine vers un « Premier tour dia vita ». D'après les résultats provisoires publiés hier à 18h30 sur le site de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), le candidat numéro 3 est en tête des résultats. Il obtient pour le moment 1 171 138 voix soit 62,39%.

Il est suivi par le candidat numéro 13, Siteny Randrianasoloniaiko, qui obtient un score de 229 225 voix (12,21%), puis du candidat numéro 5, Marc Ravalomanana, qui occupe la troisième place provisoire. Faisant partie des 10 candidats qui ont boycotté les scrutins, ce dernier a quand même obtenu 11,22%.

A l'allure où vont les choses, seuls ces trois candidats vont bénéficier du remboursement de leur caution électorale s'élevant à 200 millions d'ariary. Quant au candidat numéro 11, Sendrison Daniela Raderanirina, qui a décidé de faire campagne au détriment du Collectif des candidats, il a gagné 17 232 voix (0,92%).

Pour leur part, les Hajo Andrianainarivelo, Roland Ratsiraka, Tahina Razafinjoelina, Hery Rajaonarimampianina, Jean Brunelle Razafintsiandraofa et consorts ont obtenu respectivement 29 903 voix (1,59%), 25 379 voix (1,35%), 28 244 voix (1,50%), 108 910 voix (5,80%), et 20 176 voix soit 1,07%. Le reste des candidats a obtenu moins de 1%.

Taux de participation

Il convient toutefois de noter qu'il s'agit de résultats obtenus seulement au niveau de 10 107 bureaux de vote sur les 27 375 existant, soit 36,92% des bureaux de vote existant à travers Madagascar. Les résultats provisoires publiés hier soir par la CENI recensent ainsi 1 962 382 votants sur 4 547 517 électeurs inscrits sur la liste électorale.

Le taux de participation est donc de 43,15%. Ce chiffre a connu une hausse par rapport aux premiers résultats. Sur 1 877 103 suffrages exprimés, l'on recense 52 719 votes blancs et 32 560 nuls.

%

Manquements. De leur côté, les partisans du candidat numéro 3 Andry Rajoelina crient déjà à la victoire. Durant le week-end, les observateurs électoraux issus des associations et organisations membres de la Société civile venant des pays africains ont sorti une déclaration préliminaire relative à la Présidentielle du 16 novembre à Madagascar.

Selon le MICDODEPUDA, « l'élection a été inclusive, transparente, démocratique et pacifique, et a rempli toutes les normes internationales en matière électorale ». « Les quelques manquements et imperfections constatés ça et là ne pourront en aucun cas remettre en cause de façon globale le bon déroulement et la crédibilité de cette élection », ont-ils soutenu.