Afrique: COFEB et HEC Paris forment une trentaine de cadres africains de banque sur les nouvelles compétences de manager

Une trentaine de cadres de banque et établissements financiers issus des pays de l’Uemoa, du Maroc et de la Centrafrique, ont reçu, ce jeudi 23 novembre à Dakar, leur « Certificat Executive Management Stratégique Bancaire 1 ». C’est au terme d’une formation débuté le trois juillet 2023.

Cette initiative du Centre Ouest Africain de Formation et d’Études Bancaires (centre de formation et de recherche de la Bceao, le Cofeb) et HEC Paris a permis de les capaciter en Art du Leadership, finance, management du changement, stratégie digitale, cybersécurité, Blockchain, Économie bancaire du futur, art oratoire, sont les thématiques modulaires.

Elle avait comme objectifs, de permettre aux participants de développer de nouvelles compétences de manager, de prendre de la hauteur, de renforcer le leadership et d’ancrer la bonne posture pour mobiliser les collaborateurs et fédérer les équipes autour de la stratégie de l’entreprise.

La porte-parole de la promotion 2023, Mame Fatou Diop Touré estime que cette formation qu’elle qualifie d’«inspirante et innovante » a été une expérience riche en professionnalisme, partage d’expérience, d’écoute...

Pour elle, cette formation traduit la sensibilité des autorités de la Bceao de sensibiliser les cadres de banques sur les enjeux de l’heure.

%

Dans cette dynamique, le conseiller du directeur général du Cofeb, chargé de l'intérim, M. Patrick Kodjo, estime que ce programme de formation résulte d'une étroite coopération nouée entre la Bceao et HEC Paris depuis 2012, en matière de renforcement des capacités du secteur bancaire de l'Uemoa.

Il rappelle que le Parcours CEMSTRAT 1, premier niveau des Parcours certifiants, a été initié cette année. Il s’agit d’une nouvelle offre de formation, adaptée et axée sur l'évolution de l'environnement économique et financier.

Pour M. Kodjo, c'est un programme qui fait suite à plusieurs autres de par le passé, tout aussi certifiants en management général des activités bancaires (Cemgab), en management des ressources humaines (Cemrh), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale bancaire (Cemtdb et Ceb2d).

A son avis, la formation est un processus continu, surtout pour les banquiers. Elle est un processus indispensable pour relever les défis et atteindre des objectifs, aussi bien professionnels que personnels.

C'est tenant compte de cette préoccupation majeure que, fait-il savoir, « nous essayons, en partenariat avec HEC, de vous offrir les meilleures formations que nous adaptons au fur et à mesure et à des coûts abordables. C'est fort de cela que nous veillons d'année en année à améliorer les conditions financières et le contenu des programmes ».

Il exhorte les récipiendaires à partager les connaissances acquises avec leurs collaborateurs qui n'ont pas l'opportunité d'en bénéficier.

Même son cloche pour, Mme Armelle Dufour, Directrice des Programmes internationaux à HEC Paris. Pour elle, ce certificat n'aura de sens que par les expériences acquises seront partagées au sein des différentes institutions bancaires et de micro-finance.

Dans un communiqué conjoint remis à la presse, il est souligné que destiné aux cadres dirigeants opérationnels et directeurs de départements des secteurs privé et public, ce parcours CEMSTRAT 1 s'inscrit dans le contexte d’un appui systémique de la banque centrale pour le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne des valeurs du système bancaire et financier.

C’est ainsi que depuis 2013, lit-on dans le même document, plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants, en management général des activités bancaires, en management des ressources humaines (CEMRH), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale (CEMSTRAT et CEB2D), proposés conjointement par le COFEB et HEC Paris.