Sénégal: Management stratégique bancaire - 30 récipiendaires dont 5 sénégalais ont reçu CEMSTRAT niveau 1

Patrick KODJO, conseiller du Directeur général du Cofeb, chargé de l'intérim, Armelle Dufour, Directrice des programmes stratégiques internationaux d'HEC Paris et Christine Castan, directrice pédagogique du parcours HEC Paris ont remis des certificats aux participants du « Certificat exécutive management stratégique bancaire 1 ».

Soucieux de se doter d'un écosystème bancaire et financier à même de répondre aux enjeux de l'heure et défis à venir, l'institution émettrice des Etats membres de l'Union économique monétaire ouest africain (UEMOA) à savoir la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO), en partenariat avec l'Ecole des hautes études commerciales de Paris (HEC-Paris) a délivré des parcours du «Certificat exécutive management stratégique bancaire 1» (Cemstrat1) à trente (30) bénéficiaires dont cinq (5) Sénégalais.

Destiné aux cadres dirigeants opérationnels et directeurs de départements du secteur privé et public, ce parcours « Cemstrat1 », s'inscrit dans le contexte d'un appui systématique de la Banque centrale pour le renforcement des capacités des acteurs de la chaine de valeurs du système bancaire et financier. Provenant des banques et établissements financiers des pays de 'UEMOA (Bénin, Burkina. Côte d'ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal. Togo), du Maroc et de la Centrafrique, trente (30) participants de la promotion 2023 ont suivi avec assiduité et succès ce parcours animé par une équipe de professeurs et d'experts d'HEC Paris.

Art du Leadership, finance, management du changement, stratégie digitale, cybersécurité, Blockchain. Économie bancaire du futur, art oratoire, sont les thématiques modulaires qui ont structuré le programme qui s'est déroulé du 3 juillet au 23 novembre 2023, en mode virtuel puis en mode présentiel pour les deux derniers modules et pour la soutenance des travaux collectifs

Cette formation certifiante a comme objectifs, de permettre aux participants de développer de nouvelles compétences de manager, de prendre de la hauteur, de renforcer le leadership et d'ancrer la bonne posture pour mobiliser les collaborateurs et fédérer les équipes autour de la stratégie de l'entreprise.

Le Dg par intérim du Centre ouest africain de formation et d'études bancaire (Cofeb) de la BCEAO dira que ledit programme qui tire à sa fin résulte d'une étroite coopération nouée entre la BCEAO et HEC Paris depuis 2012, en matière de renforcement des capacités du secteur bancaire de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'ouest (UEMOA). Le Parcours Cemstrat1, premier niveau des Parcours certifiants, a été initié cette année. « C'est le lieu de saluer cette nouvelle offre de formation, adaptée et axée sur l'évolution de l'environnement économique et financier », a-t-il dit.

C'est un programme qui fait suite à ; plusieurs autres de par le passé, tout aussi certifiants « en management général des activités bancaires (Cemgab), en management des ressources humaines (Cemrh), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale bancaire (Cemtdb et Ceb2d) », a-t-il listé. Notons que depuis 2013, plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiant, en management général des activités bancaires, on management des ressources humaines (Cemrh), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale (Cemstrat et Ceb2d), proposés conjointement par le Cofeb et HEC Paris.