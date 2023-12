Angola: La COP 28 officiellement ouverte à Dubaï

Dubaï — La Conférence des Parties (COP) 28 s'est officiellement ouverte ce jeudi à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec l'obligation de faire le point sur la situation mondiale en matière d'atténuation du changement climatique.

L'ouverture a été faite par le Sultan Al Jabr, président de la COP 28.

Lors de la cérémonie, l'Angola était représenté par les ministres de l'Environnement, des Ressources Minérales, du Pétrole et Gaz, de l'Énergie et de l'Eau et par l'ambassadeur d'Angola aux Emirats Arabes Unis, respectivement Ana Paula de Carvalho, Diamantino Azevedo, Baptista Borges et Júlio Maiato.

Outre les dirigeants, le sommet rassemblera jusqu'au 12 décembre environ 70 mille participants, parmi lesquels des représentants de gouvernements, d'entreprises ou d'organisations de la société civile.

La COP est la Conférence des Parties (pays) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et est l'organe décisionnel suprême de cette Convention des Nations Unies.

Lors de cette réunion, l'Angola s'engage à adhérer à l'Accord sur le méthane, qui vise à réduire les émissions de ce gaz de 30 pour cent d'ici 2030.

L'initiative mondiale coordonnée par les Nations Unies (ONU) se consacre à la quantification et à la gestion des émissions de méthane, principalement dans l'industrie pétrolière, en mettant l'accent sur l'atténuation du changement climatique.

Il présentera également des idées pour rendre le monde plus vert, avec des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement, ainsi que la transition énergétique et le passage de l'énergie thermique aux sources renouvelables.

Ce jeudi 30, l'événement sera consacré aux rencontres entre les délégations ministérielles présentes, suivi les 1er et 2 du Sommet des chefs d'État et de gouvernement, auquel l'Angola participe au plus haut niveau.

Le 10, après avoir discuté des sujets programmés, les parties disposeront de deux jours pour négocier, afin d'obtenir des financements pour faire avancer leurs actions visant à améliorer la qualité de l'environnement, de l'eau, de l'air et des sols dans leurs pays.

Dans l'histoire des événements, les faits marquants incluent entre autres la COP 21 à Paris, en décembre 2015.

C'est lors de cette réunion qu'est né ce qu'on appelle l'Accord de Paris, dans lequel presque tous les pays du monde se sont engagés à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à deux degrés Celsius (2 °C) au-dessus des valeurs préindustrielles, et de préférence à ne pas dépasser 1,5oC.