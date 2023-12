Congo-Brazzaville: COP 28 - Denis Sassou N'Guesso porte la voix du Congo

Le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, est arrivé à Dubaï en début de matinée du 30 novembre pour participer à la 28e Conférence des parties (Cop 28) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tient aux Émirats arabes unis. Les enjeux étant le bilan de l'Accord de Paris ; le financement du climat dans les pays en développement ; la sortie des énergies fossiles.

Le président de la République, dont le pays a abrité du 26 au 28 octobre dernier le deuxième sommet des trois bassins tropicaux forestiers du monde, prend part à ce grand rendez-vous annuel consacré aux questions climatiques où plusieurs dirigeants du monde y sont invités. La Cop28 établira le premier bilan mondial de l'Accord de Paris de 2015, en vue d'ajuster les trajectoires des États pour les années à venir. Des discussions importantes porteront également, du 30 novembre au 12 décembre, sur les engagements financiers des pays du Nord vis-à-vis de ceux du Sud pour les aider à faire face au changement climatique. L'autre enjeu principal qui risque de faire beaucoup de bruit à cette COP concerne la sortie complète des énergies fossiles.

La COP 28 se tient dans un contexte particulier marqué par la poursuite de la hausse des émissions du gaz à effet de serre, responsables de l'accélération des changements climatiques dans le monde. Ainsi, pour sauver la planète et tracer la meilleure voie, les pays développés, gros émetteurs de CO2, sont appelés à accorder une attention particulière aux engagements issus du deuxième sommet des trois bassins tropicaux forestiers du monde, tenu à Brazzaville, à l'initiative du président Denis Sassou N'Guesso, président de la Commission climat du bassin du Congo.

En effet, plusieurs décisions ont été prises à l'issue de ce sommet. Il s'agit, entre autres, de celles portant sur une plus grande collaboration internationale dans la préservation des forêts de l'Amazonie, du Congo et de Bornéo-Mékong constituant non seulement des gisements de carbone, mais aussi des poumons essentiels à la régulation du climat mondial. Les trois bassins représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales de la planète et 2/3 de la biodiversité terrestre.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le réchauffement climatique est à l'origine de près de 150 000 décès par an. L'engagement du président congolais en faveur de la défense de la nature et de la protection de l'environnement remonte à plusieurs années. « Depuis plus de quatre décennies, nous consacrons nos efforts à la lutte contre les changements climatiques. L'organisation avec succès du sommet sur les trois bassins forestiers tropicaux a réaffirmé la position du Congo au coeur des enjeux climatiques et de la préservation des écosystèmes forestiers.

Plus de 5 000 dirigeants, scientifiques et experts venus du monde entier ont fait, de Brazzaville, la capitale mondiale de la réflexion sur la préservation de notre écosystème pour la survie de l'humanité. L'un des temps forts de cet événement aura été le planting des arbres par les chefs d'Etat sur le site de l'université de Kintélé », a rappelé Denis Sassou N'Guesso, le 28 novembre, lors de son message sur l'état de la Nation devant le Parlement réuni en congrès.